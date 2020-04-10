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Bakan Koca'dan günün karamanları videosu

Sağlık Bakanı Koca 18 şehrin önemli toplanma alanlarındaki boşluklarını gösteren bir video paylaşarak günün kahramanlarını ilan etti...

Haber Merkezi |
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Bakan Koca'dan günün karamanları videosu

Türkiye koronavirüs ile mücadelesini sürdürüyor..

Şu ana kadar virüsten 908 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı 42 bin 282'ye yükseldi...

Virüsün yaylmasını engellemedeki en güçlü mücadele ise evde kal çağrıları oldu...

BAKAN KOCA'DAN GÜNÜN KAHRAMANLARI...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 il ve 1 ilçenin önemli toplanma alanlarının boş olduğunu gösteren bir video paylaştı.

Videonun sonunda alkış sesleriyle beraber "Bu filmin kahramanları günü evde geçirenlerdir. Sağ ol Türkiye" ifadelerine yer verildi.

Bakan Koca'dan günün karamanları videosu

Bakan Koca'dan günün karamanları videosu

Bakan Koca'dan günün karamanları videosu

Bakan Koca'dan günün karamanları videosu

Bakan Koca'dan günün karamanları videosu

Bakan Koca'dan günün karamanları videosu

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