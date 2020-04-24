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Bakan Koca'dan korona ile mücadelede İstanbul itirafı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'u Türkiye'nin Vuhan'ı olarak değerlendirdi.

Haber Merkezi |
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Bakan Koca'dan korona ile mücadelede İstanbul itirafı

Bakan Koca'dan korona ile mücadelede İstanbul itirafı

Koronavirüs ile mücadelesini emin adımlar sürdüren Türkiye'de vaka ve ölüm oranlarının düşmesiyle, salgın yavaş yavaş kontrol altına alınmaya başlandı.

Türkiye'de bugüne kadar koronadan, toplam can kaybı 2 bin 491'e yükselirken  toplam vaka sayısı da 101 bin 790 olarak belirlenmişti. En çok vaka ve ölüm oranına sahip il ise İstanbul olarak açıklanmıştı.

TÜRKİYE'NİN VUHAN'I İSTANBUL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, süreçle ilgili gelişmeleri anlattı. Bakan Koca süreci anlatırken İstanbul'u, virüsün ilk çıktı yer olan Vuhan ile kıyasladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada "Türkiye'nin Vuhan'ı, İstanbul oldu. Hatta İstanbul, Vuhan'a göre daha iç içe bir kent. Salgını İstanbul'da kontrol altına aldık." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan korona ile mücadelede İstanbul itirafı

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