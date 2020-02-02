Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması

Çin'deki salgın sonrası Vuhan'dan Türkiye'ye getirilen 42 Türk ve dost ülke vatandaşı toplam 61 kişinin karantina sürecinde bir gün tamamlandı.

Sağlık bakanı Fahrettin Koca, çalışmaları yerinde takip ettikten sonra, karantina altındaki vatandaşların durumu hakkında açıklama yaptı.

"ŞU ANA KADAR CONUÇLAR NEGATİF, TAMAMINI YARIN AÇIKLAYACAĞIZ"

Vuhan'dan gelenlerin numune sonuçlarının tamamının yarın açıklanacağını söyleyen Koca, açıklamasında, "Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak, şu ana kadar çıkanlar negatif. Sağlık ekibimiz psikolojik olarak herhangi bir sıkıntılarının olmadığını ifade etti. İlave destek sağlanması gerekirse bunu da rahatlıkla yapabiliriz." ifadelerini kullandı.