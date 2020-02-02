taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.985
Euro
6.6384
Altın
1586.67
Borsa
119140.08
Gram Altın
305.371
Bitcoin
55861.31

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'dan gelenlerin numune sonuçlarının tamamının yarın açıklanacağını söyledi.

AA | 02.02.2020 - 21:54..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Çin'deki salgın sonrası Vuhan'dan Türkiye'ye getirilen 42 Türk ve dost ülke vatandaşı toplam 61 kişinin karantina sürecinde bir gün tamamlandı.

Sağlık bakanı Fahrettin Koca, çalışmaları yerinde takip ettikten sonra, karantina altındaki vatandaşların durumu hakkında açıklama yaptı.

"ŞU ANA KADAR CONUÇLAR NEGATİF, TAMAMINI YARIN AÇIKLAYACAĞIZ"

Vuhan'dan gelenlerin numune sonuçlarının tamamının yarın açıklanacağını söyleyen Koca, açıklamasında, "Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak, şu ana kadar çıkanlar negatif. Sağlık ekibimiz psikolojik olarak herhangi bir sıkıntılarının olmadığını ifade etti. İlave destek sağlanması gerekirse bunu da rahatlıkla yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Çin'den gelen uçağın arıtma işlemleri tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Çin'in Vuhan kentinden gelen yolcu uçağının arıtma işlemlerinin bitirildiğini açıkladı.
CHP erken seçim istiyor
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçimlerin erkene alınmasına dünden razı olduklarını, seçimlere bugünden hazır olduklarını söyledi.
Almanya'da 2 kişide daha koronavirüs tespit edildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle Çin’den taliye edilen ve dün Almanya’ya getirilen 2 kişide koronavirüs tespit edildiği açıklandı.
Bakan Murat Kurum, depreme ilişkin son bilgileri paylaştı
Depremin olduğu günden bu yana Elazığ'da bulunan Bakan Murat Kurum, 323 binanın acil olarak yıkılacağını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ankara'da su kuyruğu

Ankara'da su kuyruğu

434
Endonezya, koronavirüse karşı spreyle önlem aldı

Endonezya, koronavirüse karşı spreyle önlem aldı

88
Bakan Selçuk'a EYT'deki son durum soruldu

Bakan Selçuk'a EYT'deki son durum soruldu

1628
Ramazan Kurtoğlu'nun esprisi güldürmedi

Ramazan Kurtoğlu'nun esprisi güldürmedi

173
Trabzon'da başörtülü polise hakaret mahkemeye taşındı

Trabzon'da başörtülü polise hakaret mahkemeye taşındı

366
Orgill penaltı noktasından kalkmadı

Orgill penaltı noktasından kalkmadı

36
Prof.Dr. Ercan: 2020, Türkiye'nin deprem yılı olacak

Prof.Dr. Ercan: 2020, Türkiye'nin deprem yılı olacak

102
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir