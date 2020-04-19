taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9316
Euro
7.5373
Altın
1683.68
Borsa
98179.82
Gram Altın
375.252
Bitcoin
48890.49

Bakan Koca'dan videolu uyarı: Büyük baharı bekliyoruz

Sosyal medyadan bir video paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Daha büyük bir baharı bekliyoruz, sabırlı olalım. Evde kalalım." dedi.

AA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Bakan Koca'dan videolu uyarı: Büyük baharı bekliyoruz

Son açıklanan verilere göre, Türkiye'de vaka sayısı düşüşe geçti.

Uzmanlar, sonuçlar nedeniyle sıklıkla "rehavete kapılmayın" uyarısı yapıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı videoda, şimdiye kadar elde edilen kazanımların kaybedilmemesi gerektiğini vurguladı.

"KAZANIMLARI KAYBETMEYELİM"

Bakan Koca, daha büyük bir baharı beklediklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bahar uyarısı VİDEO

"BÜYÜK BAHARI BEKLİYORUZ"

Aylardan nisan olduğunu belirten Bakan Koca, videoda şu ifadeleri kullandı:

"Güneşin, ısınan havanın, canlanan doğanın cazibesi sizi dışarıya davet edecektir. Güneşin, sokakların çekiciliğine biraz daha direnmek zorundayız.

Şu ana kadarki kazanımı kaybetmemeliyiz. Size söyleyeceğim şu: Biz çok daha büyük bir baharı bekliyoruz, onu geciktirmeyelim, sabırlı olalım. Evde kalalım."

Bakan Koca'dan videolu uyarı: Büyük baharı bekliyoruz

İlginizi Çekebilir
KKTC'den getirilen 186 kişi, yurda yerleşti
Türkiye'ye getirilen 186 Türk vatandaşı, Muş’ta bulunan bir öğrenci yurduna yerleştirilerek, 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Kahramanmaraş'ta sağlıkçılar koronavirüse türkü yazdı
Hastanelerde görevli olan ve evlerine gidemeyen sağlıkçılar, vatandaşlar için hazırladıkları türküyü söyledi.
ABD'de ölü sayısı 40 bine dayandı
ABD'de korona nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 9 artarak 39 bin 95'e yükseldi.
Mahmut Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı
Mahmut Ustaosmanoğlu, yaşlılığa bağlı sebeplerle hastaneye kaldırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı'dan gece yarısı pozları
Şeyma Subaşı'dan gece yarısı pozları
562
Çin'e koronavirüs nedeniyle baskılar artıyor
Çin'e koronavirüs nedeniyle baskılar artıyor
236
İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi tanıtım videosu
İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi tanıtım videosu
759
Ramazan Bayramı'ndan sonra normalleşme başlayabilir
Ramazan Bayramı'ndan sonra normalleşme başlayabilir
136
Mehmet Aydın'a af çıkmadı
Mehmet Aydın'a af çıkmadı
274
İngilizlerin gözüyle Türkiye'nin korona ile mücadelesi
İngilizlerin gözüyle Türkiye'nin korona ile mücadelesi
315
Ankara'da depoyu pavyona çevirenlere ceza yağdı
Ankara'da depoyu pavyona çevirenlere ceza yağdı
123
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir