Bakan Koca'dan videolu uyarı: Büyük baharı bekliyoruz

Son açıklanan verilere göre, Türkiye'de vaka sayısı düşüşe geçti.

Uzmanlar, sonuçlar nedeniyle sıklıkla "rehavete kapılmayın" uyarısı yapıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı videoda, şimdiye kadar elde edilen kazanımların kaybedilmemesi gerektiğini vurguladı.

"KAZANIMLARI KAYBETMEYELİM"

Bakan Koca, daha büyük bir baharı beklediklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bahar uyarısı VİDEO

"BÜYÜK BAHARI BEKLİYORUZ"

Aylardan nisan olduğunu belirten Bakan Koca, videoda şu ifadeleri kullandı:

"Güneşin, ısınan havanın, canlanan doğanın cazibesi sizi dışarıya davet edecektir. Güneşin, sokakların çekiciliğine biraz daha direnmek zorundayız.

Şu ana kadarki kazanımı kaybetmemeliyiz. Size söyleyeceğim şu: Biz çok daha büyük bir baharı bekliyoruz, onu geciktirmeyelim, sabırlı olalım. Evde kalalım."