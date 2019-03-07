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Bakan Kurum: Başvurular 5 bini geçti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, TOKİ'nin 50 bin konut projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

DHA | 07.03.2019 - 15:49..
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Bakan Kurum: Başvurular 5 bini geçti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Kadın Kolları tarafından Üsküdar'da düzenlenen "Kadınlar Şehri Konuşuyor" etkinliğine katıldı.

Bakan Kurum: Başvurular 5 bini geçti

MART AYINDA TEMELİNİ ATACAĞIZ

Kartal'da bina yıkılmasının ardından bölgede yaptıkları çalışmaları anlatan Kurum, "Tespit yaptığımızda o bölgede sadece yıkılan apartman değil, etrafındaki 8 apartman da aynı durumda, riskli. TOKİ eliyle mart ayında 8 binayı da yıktık. Mart ayında da oranın temelini atacağız. O vatandaşlarımızın taşınmalarını sağlardık, evlerine kira taşınma yardımı verdik. Mart ayında temelini atacağız, inşallah 12 ayda o evleri de bitirip vatandaşlarımıza konutlarını teslim edeceğiz." dedi.

Bakan Kurum: Başvurular 5 bini geçti

BAŞVURULAR 5 BİNİ GEÇTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yeni sosyal konut projesine ilişkin soru üzerine de 50 bin konut yapılacağını anımsattı.

Kurum, "Arkadaşlardan aldığım bilgiye göre, başvuru şu ana kadar 5 bini geçti. Önemli bir kampanya. İstanbulumuzda 6 bin 300 konutun talebini toplayacağız. Her bütçeye, her kesime hitap edebilecek önemli bir proje bu. İlçeler de belli. Başakşehir, Kayabaşı, Hoşdere ve Ayazma mevkileri ile Tuzla ve Silivri'de 6 bin 300 konut, 5 farklı projeyle yapılacak." diye konuştu.

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