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Bakan Kurum: En fazla yardım yapan ülkeyiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin dünyada en fazla yardım yapan ülkelerden biri olduğunu dile getirdi.

İHA | 07.12.2018 - 16:42..
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Bakan Kurum: En fazla yardım yapan ülkeyiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında ilk önce Şems-i Tebrizi Hazretlerinin Türbesi’ni ziyaret etti.

Bakan Kurum: En fazla yardım yapan ülkeyiz

BAKAN KURUM 'NEVBE MERASİMİ'NE KATILDI

Bakan Kurum ve protokol üyeleri daha sonra "Ziyareti ve Selam Vakti Yürüyüşü" ile Mevlana Meydanı’na geçerek "Nevbe Merasimine" katıldı. Bakan Kurum daha sonra Mevlana Türbesin’de yapılan Gülbang Duası’na katıldı.

Bakan Kurum: En fazla yardım yapan ülkeyiz

"HUZURLU BİR YIL OLSUN"

Programların ardından açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Şeb-i Arus’un 745. yıldönümünü inşallah bu sene kutlayacağız. Bugün bu törenlerin başlaması münasebetiyle birçok etkinlik düzenleniyor. Bu yıl ki temamız ‘Selam Vakti’. Hazreti Mevlana’dan öğrendiğimiz barışı anlıyoruz dostluğu, huzuru anlıyoruz. Dolayısıyla bu yılki temamız çok büyük önem ifade ediyor. Dünya mazlumların dünyadaki fakirlerin dünyada yardıma ihtiyacı olan birçok ülkeler var. Biz de Türkiye olarak milli gelirimize oranla dünyada en fazla yardım yapan ülkeyiz, dolayısıyla Hazreti Mevlana’nın torunları olarak inşallah bu anlayışımızı daha da büyüterek dünyadaki mazlumların yanında olmak suretiyle Cumhurbaşkanımızın dünya mazlumlarının lideri olması vesilesiyle inşallah bu törenlerimizde ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olur ve tüm dünyaya barış huzur dostluk getirir 2019 yılı diyorum.” dedi.

Bakan Kurum: En fazla yardım yapan ülkeyiz

Bakan Kurum ve protokol üyeleri daha sonra "Sanat Ocağı Mevlevihane'"atölye çalışmaları ve sergi açılışlarını gerçekleştirdi.

"DÜNYADA EN FAZLA YATIRIM YAPAN ÜLKEYİZ"

Burada Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin en fazla yardım yapan ülkelerden olduğunu belirterek, "Türkiye olarak milli gelirimize oranla dünyada en fazla yardım yapan ülkeyiz." diye konuştu.

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