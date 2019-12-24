Bakan Kurum: Kanal İstanbul'un nüfusu 500 bini geçmeyecek

İstanbul'da yapılması planlanan Kanal İstanbul projesiyle ilgili, iktidar ve muhalefetin karşılıklı açıklamaları devam ediyor.

Dün Kanal İstanbul'un ÇED Raporu yayınlandıktan sonra, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; İBB'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile imzaladığı protokolden çekildiğini açıklamıştı.

"ÖRNEK AKILLI ŞEHİR"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugün tekrar bir açıklama yaptı.

Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Toplantısı'nda konuşan Kurum; "Kanal İstanbul'un iki yakasında kuracağımız şehrin nüfusu 500 bin aşmayacak. Kanal İstanbul projesiyle İstanbul'a trafik, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla nefes aldıracak örnek akıllı şehir yapacağız."