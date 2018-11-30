Bakan Kurum: Riskli binaları dönüştürmeliyiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yalova'da sabah 05.36 sıralarında 4.1 şiddetinde deprem meydana geldiğini anımsatarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

"DÖNÜŞTÜRME GERÇEĞİNİ HİÇBİR ZAMAN UNUTMAMAMIZ GEREKİYOR"

Depremin bugün hasar vermediğini ancak geçmişte verdiğini belirten Kurum, "Bugüne kadar bu depremlerde yaklaşık 80 bin vatandaşımızın canını kaybettik. Malımıza, şehirlerimize büyük zararlar verdi. Dolayısıyla bizim ülke genelinde depremle alakalı riskli binaları bir an önce dönüştürme gerçeğini hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor." diye konuştu.

Kurum, kentsel dönüşüm seferberliğinde yaklaşık 592 bin bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bu dönüşümlerle birlikte yaklaşık 8,5 milyar lira bakanlık olarak kaynak aktardık. Bunların bir kısmı dönüşüm projelerine finansman desteği, bir kısmı kira desteği, bir kısmı da faiz desteği olmak üzere yaklaşık 8,5 milyar lira kaynak aktardık. Tabii dönüşümle alakalı bizim aslında stratejimiz ecdadımızın bize bıraktığı eserleri yeniden ihya etmek." dedi.

"KISA ZAMANDA BU DÖNÜŞÜMÜ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Yeni kentsel dönüşüm projelerinde yatay mimari anlayışıyla hareket edeceklerini kaydeden Kurum, "Ülkemizde dönüşmesi gereken 5 milyon konutu çok hızlı bir şekilde, bütün şehirlerde buna ilişkin bir kentsel dönüşüm planı yaparak ve o plana da tüm ilçelerimiz, büyükşehirlerimiz ve bakanlık olarak uyarak, çok kısa zamanda bu dönüşümü gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

"370 YENİ BİNA YAPILACAK"

Süleymaniye bölgesinin manevi anlamda çok değerli olduğuna ve çok sayıda değerli eserin de bölgede bulunduğuna değinen Kurum, "Her yıl burada Mimar Sinan'ı anıyoruz. Onun anısına aşure dağıtılıyor. Aşure dağıtımında baktık Mimar Sinan'ın mezarının etrafında, ecdadın bize bıraktığı eserler maalesef yıkılmış, köhneleşmiş durumda. İnsanın gerçekten vicdanını sızlatıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 2006 yılında bu bölge yenileme alanı ilan edildi. Toplamda 4 bölgeden oluşuyor. Yaklaşık 800 bin metrekare alan. İlk etabı 102 bin metrekare. 102 bin metrekare alanda 330 tane tescilli eserimiz, 370 tane de yeni yapılacak bina var. Yeni yapılacak binalar da yine eskisine uygun bizim tarihimizi, medeniyetimizi, kültürümüzü yansıtan, şehrin 500 sene önce yönetiminin yapıldığı alanda, insanların mutlu yaşadığı, huzurlu bir şekilde her türlü faaliyetleri burada gerçekleştirdiği, içinde hastanesi, okulu, spor salonu, kültürel ve sosyal alanları içinde barındıran bir proje olacak." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL DÜNYANIN GÖZ BEBEĞİ"

Projenin gerçekleşmesiyle yaklaşık 700 bağımsız birim olacağını belirten Kurum, "2 milyar 900 milyon lira ilk etabın maliyeti. Günümüzde artık ülkeler değil şehirler yarışıyor. İstanbul zaten dünyanın göz bebeği, Süleymaniye projesi de yapıldığı zaman Süleymaniye'de İstanbul'un yeniden göz bebeği haline gelecek." dedi.