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Bakan Kurum: Şehirlerimizin 50 yılını planlıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, şehirlerin 50 yıllık planlar yapılarak yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

AA | 22.11.2018 - 15:42..
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Bakan Kurum: Şehirlerimizin 50 yılını planlıyoruz

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen, "Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı" açılışında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de, köyden kente göçle birlikte çarpık kentleşmenin yaşandığını, şehirlerin alt ve üstyapılarının bu durumdan etkilendiğini söyledi.

"ŞEHİR PLANI OLMALI"

AK Parti'nin göreve geldiği, 2002'den itibaren çarpık kentleşmeyle mücadele ettiğini ifade eden Kurum, şehirlerin daha yaşanabilir olmaları noktasında birçok proje geliştirildiğini  ancak akıllı bina ve akıllı şehirlerden önce bir şehir planının olması gerektiğini vurguladı.

"ŞEHİRLERİMİZİ PLANLAYARAK YÖNETMELİYİZ"

Bakan Kurum, bütün şehirlerin sorununun çarpık kentleşme olduğuna işaret ederek, bu sorunu yerinde tespit ederek çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi. Türkiye'nin mekansal stratejik planının yapılmasına ilişkin çalışma başlattıklarını ve bunu çok önemsediklerini dile getiren Kurum, "Bizim şehirlerimizi planlayarak yönetmemiz gerekiyor. Şehirlerimizin bir planının olması gerekiyor. Bu planın da bugünden yarına değil, 50 yıllık planlar yapılması gerekiyor. Bu noktada Bakanlık olarak mekansal planı çok önemsiyoruz. 81 ilimize yazı yazdık. İllerden gelecek verilerle birlikte 81 ilimizde önümüzdeki 50 yılın planlamasını yapmış olacağız."

Kurum, Bakanlık olarak, şehirlerin yol haritasını belirlemek için çalışmalara başladıklarını ve bu kapsamda da "Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı"nı hazırladıklarını, planın yerel yönetimler ve belediyeler için de kılavuz niteliği taşıyacağını kaydetti. Konuşmasının ardından Kurum, fuardaki stantları gezdi ve firma yetkililerinden bilgi aldı. Fuara, TBMM İdare Amiri Hasan Turan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya katıldı.

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