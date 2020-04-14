taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7984
Euro
7.4512
Altın
1736.08
Borsa
98166.02
Gram Altın
378.082
Bitcoin
46793.98

Bakan Kurum'dan Salda Gölü'ndeki görüntüye tepki

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Salda Gölü'nde ortaya çıkan görüntülere ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA & Ensonhaber |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bakan Kurum'dan Salda Gölü'ndeki görüntüye tepki

Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılan ve eşsiz güzelliği ile dikkat çeken Salda Gölü'nde yürütülen inşaat çalışmaları büyük tepki çekti.

Konuyla ilgili en yetkili ağızdan açıklama geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, olumsuz görüntülerin, Salda Gölü’nü koruma eksenli projelerini kesinlikle yansıtmadığını bildirdi.

BAKAN KURUM'DAN SALDA GÖLÜ AÇIKLAMASI

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Salda Gölü Proje Alanı'na 7 gün 24 saat esasına göre çalışan kamera sistemi kuracaklarını söyledi.

Bakan Kurum'dan Salda Gölü'ndeki görüntüye tepki

Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

"Salda Gölü bizim kalbimiz, en değerli varlıklarımızdan bir tanesidir. Salda Gölü ile ilgili olarak sosyal medyada bizlerin de asla kabul etmeyeceği görüntülerle ilgili, gerekli soruşturmayı başlattık. Salda geleceğe en doğal haliyle ulaşacak. Milletimiz müsterih olsun.

"EN KÜÇÜK HOYRATLIĞA DAHİ MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Usulsüz vusul olmaz. Usul asıl kadar önemlidir. Salda’yı koruyacak olan projenin kendisi kadar, uygulama usulü de çevreci olmalıdır. Bu nedenle işçilerimizden peyzaj ekiplerimize kadar herkes çok daha dikkatli olacak. En küçük hoyratlığa dahi müsaade etmeyeceğiz.

YÜKLENİCİ FİRMAYA GEREKLİ CEZALAR VERİLDİ

Yüklenici firmaya, projede yer almayan bir uygulama yaptığı için gerekli cezalar verilmiştir. Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Sorumluluğu kesinleşen personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır.

"SALDA'YI GELECEK NESİLLERE KORUYARAK AKTARACAĞIZ"

Paylaşılan olumsuz görüntüler, Salda Gölü’nü koruma eksenli projemizi kesinlikle yansıtmamaktadır. Bizim projemiz, bembeyaz kumsallarıyla, turkuaz rengiyle, Salda’yı gelecek nesillere en güzel şekilde koruyarak aktarma projesidir.

ÇARPIK YAPILAŞMAYA SON VERİLDİ

İlk etapta; Salda’da plansız, çarpık yapılaşmaya, gölün bilinçsizce kullanımına son verdik. Gölün hemen kıyısına otomobil girişini yasakladık, gölü kamp ve karavan görüntülerinden kurtardık, biriken çöp yığınlarını ortadan kaldırdık.

SÖKÜLÜR TAKILIR AHŞAP MALZEME...

Bilim adamlarımızla birlikte çalışarak projemizde gölden 800 metre mesafede sökülür takılır, doğayla uyumlu ahşap malzeme kullanıyoruz. Bu yapıların dışında herhangi bir yapılaşmaya müsaade etmiyoruz. Bir gram çimento, bir gram asfalt dökülmeyecek, tek bir çivi dahi çakılmayacak.

SALDA GÖLÜ'NE KAMERA SİSTEMİ KURULACAK

Doğa koruma hassasiyetimizi en üst düzeyde tutmak adına, Salda Gölü Proje Alanı'na 7 gün 24 saat esasına göre çalışan kamera sistemi kuracağız. Böylelikle dileyen vatandaşlarımız, istedikleri her an projemizi internet ortamında izleyebilecekler."

İlginizi Çekebilir
Diyarbakır Lice'de 2 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, "Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi."
Polislerden 9 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi
Esenyurt'ta yaşayan ve 9 yaşına giren Efe, doğum gününde yalnız kalmadı.
Antalya'da plazma nakledilen hastanın testi negatife döndü
Koronavirüsü yenen hastadan alınan konvelesan plazma, yoğun bakımdaki bir hastaya aktarılarak hayata tutunmasını sağladı.
Evden çıkamayan kadınların spor yöntemi gülümsetti
Ankara'da koronavirüs salgını nedeniyle yapılan "evde kal" çağrısına uyarak dışarı çıkmayan komşular, bina içerisinde horon teperek, spor yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İnfaz Yasası TBMM'den geçti
İnfaz Yasası TBMM'den geçti
961
Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
671
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem
263
Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
286
Diyanet, Ramazan tartışmasına noktayı koydu
Diyanet, Ramazan tartışmasına noktayı koydu
425
Diyanet, kimlerin oruç tutamayacağını açıkladı
Diyanet, kimlerin oruç tutamayacağını açıkladı
93
Haydar Baş'ın yaşadığı mahalle karantinaya alındı
Haydar Baş'ın yaşadığı mahalle karantinaya alındı
193
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir