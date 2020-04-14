Bakan Kurum'dan Salda Gölü'ndeki görüntüye tepki

Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılan ve eşsiz güzelliği ile dikkat çeken Salda Gölü'nde yürütülen inşaat çalışmaları büyük tepki çekti.

Konuyla ilgili en yetkili ağızdan açıklama geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, olumsuz görüntülerin, Salda Gölü’nü koruma eksenli projelerini kesinlikle yansıtmadığını bildirdi.

BAKAN KURUM'DAN SALDA GÖLÜ AÇIKLAMASI

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Salda Gölü Proje Alanı'na 7 gün 24 saat esasına göre çalışan kamera sistemi kuracaklarını söyledi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

"Salda Gölü bizim kalbimiz, en değerli varlıklarımızdan bir tanesidir. Salda Gölü ile ilgili olarak sosyal medyada bizlerin de asla kabul etmeyeceği görüntülerle ilgili, gerekli soruşturmayı başlattık. Salda geleceğe en doğal haliyle ulaşacak. Milletimiz müsterih olsun.

"EN KÜÇÜK HOYRATLIĞA DAHİ MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Usulsüz vusul olmaz. Usul asıl kadar önemlidir. Salda’yı koruyacak olan projenin kendisi kadar, uygulama usulü de çevreci olmalıdır. Bu nedenle işçilerimizden peyzaj ekiplerimize kadar herkes çok daha dikkatli olacak. En küçük hoyratlığa dahi müsaade etmeyeceğiz.

YÜKLENİCİ FİRMAYA GEREKLİ CEZALAR VERİLDİ

Yüklenici firmaya, projede yer almayan bir uygulama yaptığı için gerekli cezalar verilmiştir. Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Sorumluluğu kesinleşen personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır.

"SALDA'YI GELECEK NESİLLERE KORUYARAK AKTARACAĞIZ"

Paylaşılan olumsuz görüntüler, Salda Gölü’nü koruma eksenli projemizi kesinlikle yansıtmamaktadır. Bizim projemiz, bembeyaz kumsallarıyla, turkuaz rengiyle, Salda’yı gelecek nesillere en güzel şekilde koruyarak aktarma projesidir.

ÇARPIK YAPILAŞMAYA SON VERİLDİ

İlk etapta; Salda’da plansız, çarpık yapılaşmaya, gölün bilinçsizce kullanımına son verdik. Gölün hemen kıyısına otomobil girişini yasakladık, gölü kamp ve karavan görüntülerinden kurtardık, biriken çöp yığınlarını ortadan kaldırdık.

SÖKÜLÜR TAKILIR AHŞAP MALZEME...

Bilim adamlarımızla birlikte çalışarak projemizde gölden 800 metre mesafede sökülür takılır, doğayla uyumlu ahşap malzeme kullanıyoruz. Bu yapıların dışında herhangi bir yapılaşmaya müsaade etmiyoruz. Bir gram çimento, bir gram asfalt dökülmeyecek, tek bir çivi dahi çakılmayacak.

SALDA GÖLÜ'NE KAMERA SİSTEMİ KURULACAK

Doğa koruma hassasiyetimizi en üst düzeyde tutmak adına, Salda Gölü Proje Alanı'na 7 gün 24 saat esasına göre çalışan kamera sistemi kuracağız. Böylelikle dileyen vatandaşlarımız, istedikleri her an projemizi internet ortamında izleyebilecekler."