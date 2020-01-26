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Bakan Kurum'un inceleme yaptığı bina sallandı

Elazığ'da incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yan yatan binanın yanından geçerken binada sallantı oldu.

DHA | 26.01.2020 - 15:08..
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Bakan Kurum'un inceleme yaptığı bina sallandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'ın Sürsürü mahallesinde çöken Dilek sitesindeki enkazın altında kalan 6 kişinin kurtarılması için sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakan Kurum'un inceleme yaptığı bina sallandı

Çalışmalar ile ilgili bilgi alan Bakan Kurum, bitişik 3 bloktan yan yatan soldaki binada inceleme yaptığı sırada hareketlilik yaşandı.

Bakan Kurum'un inceleme yaptığı bina sallandı VİDEO

BİNA SALLANDI

Çökme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve sallanan binanın yanında olan Bakan Kurum ve beraberindekiler ile bina içerisinde arama ve kurtarma çalışması yapan ekipler, hızla uzaklaştı. Burada bir süre incelemelerini sürdüren Bakan Kurum, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Bakan Kurum'un inceleme yaptığı bina sallandı

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