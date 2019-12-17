Bakan Mehmet Kasapoğlu Meclis'te konuştu

Meclis Genel Kurulu'nda; Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2020 yılı bütçelerinin görüşmelerinde konuşma yapan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun oturduğu sıraya, "İşsizlik ve mutsuzluk Oscarı" olarak nitelendirdiği ödülü bıraktı.

Genel Kurul'da CHP'li vekilin yaptığı hareketi eleştiren Bakan Kasapoğlu, etkileyici bir konuşmaya imza attı.

CUMHURBAŞKANIMIZ GENÇLERİN EN BÜYÜK DOSTU

CHP'li vekili nezakete davet eden Bakan Kasapoğlu, "Sayın Bartın Milletvekilimiz, sabahleyin kartvizitini bıraktınız, onu bırakıyorum; hoş olmayan bir şekilde bıraktınız ama ben size nezaket çerçevesinde bırakacağım ancak şunu bilin; Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerin en büyük dostu. Onun ısrarıyla sizlere rağmen bu Meclis 18 yaşındaki gençlerle tanıştı, size rağmen." dedi.

SİZİ SPOR YAPMAYA DAVET EDİYORUM

Bakan Mehmet Kasapoğlu, şöyle devam etti:

''Sayın Vekil, sizi kartvizitinizi getirirken biraz gergin gördüm, kartvizit öyle takdim edilmez. Size acilen spor yapmayı tavsiye ediyorum, spor. Tabii, herkese spor yapmayı tavsiye ediyoruz; daha çok spor, daha çok sağlık, daha çok mutluluk.





FIRAT'IN KUZULARINI...

Fırat'ın, Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmama adına gece gündüz demeden çalışacağız ve inşallah ne Fırat'ın ne Dicle'nin ne Sakarya'nın ne Menderes'in kuzularını kaptırmayacağız. Kandan, gözyaşından beslenenlere hiçbir fırsatı vermeyeceğiz.

Bizim yaptığımız, onların yıktığı, yaktığı tesisleri yeniden yaptık. inşallah bundan sonraki süreçte yakıp yıkmalarına da müsaade etmeyeceğiz, gençlerimizle orada spor yapacağız, gençlerimiz oradan şampiyonlar çıkaracaklar. Bu ülkenin hiç bir kaynağını kötü emeli olan insanlara kullandırmayacağız; gençlerimiz, bizim en büyük imkânımız, en büyük kaynağımız, her şey onlar için.

BURSLARI AYM'YE GÖTÜRDÜNÜZ

Burslardan bahsediyorsunuz, kredilerden bahsediyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanıyken başlattığı bursları siz kestirdiniz; Anayasa Mahkemesi'ne götürdünüz, iptal ettirdiniz. Şimdi de gençlerin mutsuz olduğundan bahsediyorsunuz.





LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜTEMEZSİNİZ

Artık, bakın, çamur siyasetiyle, lafla peynir gemisi yürütemezsiniz. Lafla peynir gemisi yürütemezsiniz. Yıllarca Atatürk'ü istismar ettiniz, gençliği istismar ettiniz. Artık kimse inanmaz bunlara."