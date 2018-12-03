Bakan Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye bir kültür şehri

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) iş birliğiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen 3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı başladı.

AÇILIŞ KONUŞMASI BAKANDAN

"Herkesin Yararına" temasıyla bugün ve yarın İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek etkinliğin açılış konuşmasını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı.

TURİZMİN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI

Bakan Ersoy, turizmin dünyada en hızlı gelişen sektörlerden biri olduğunu belirterek, "Ülke ekonomilerine yaptığı yadsınamaz katkının yanı sıra halkların birbirlerini tanımaları ve evrensel barış için de son derece önemli bir araç. Öte yandan, dünya genelindeki turizm hareketlerine baktığımızda seyahatlerin yüzde 40'ının kültür turizmi odaklı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kültür ve turizmin aynı başlık altında ele alınmasının çok yerinde olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"BÜYÜK BİR DONANIMA SAHİBİZ"

Mehmet Nuri Ersoy, "Ülkemiz sadece doğal güzellikleriyle değil, kültürel anlamda da büyük bir donanıma sahip. Göçlerin, savaşların, ticaretin, inançların ve kahramanlık destanlarının ana yurdu olan topraklarımız, kültürel anlamda da çok bereketli. Bu cazibe alanı, doğal olarak dünyanın pek çok yerinden binlerce ziyaretçiyi, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu topraklara çekiyor. Turizmin gelişmesi, ülkemizin dünya turizm gelir pastasından daha çok pay almasını, vatandaşlarımızın da kendi ülkesini daha iyi tanıyarak zenginliklerimizin farkına varmasını sağladı. Sürdürülebilir turizmi sadece ziyaretçilerin değil, bölge halkının ihtiyaçlarını da gözeterek çevresel, sosyal ve kültürel değerlerin korunmasını ve bu sayede de kısa vadeli değil, kalıcı fayda sağlamayı amaçlayan bir turizm yaklaşımı olarak değerlendiriyorum. Bu da bizi, özellikle şehirleşme sürecinde kültürel varlıklarımızın korunması noktasına getiriyor. Bugünü yaşarken dünü unutmadan geleceği planlayabilmek çok önemli" şeklinde konuştu.



