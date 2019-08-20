Bakan Murat Kurum Bodrum'daki kaçak yapılara dur dedi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yükselen kaçak yapılar, bölgenin güzelliğini yok etmeye başladı.

Yeşilin yok edildiği her yere beton villaların yapıldığı bölgede kaçak yapılaşmaya karşı büyük bir mücadele başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmayı inceledi.

Bakan Kurum, incelemelerinin ardından nerede ne kadar kaçak yapının tespit edildiğini ve mühürlendiğini açıkladı.

İŞTE AÇIKLANAN RAKAMLAR

YALIKAVAK - 75 VİLLA, 350 KONUT

GÜNDOĞAN - 90 ODALI OTEL VE 330 KONUT

GÖLKÖY - 116 KONUT

GÖLTÜRKBÜKÜ - 50 KONUT VE OTEL İNŞAATI

GÜMBET - 131 KONUT

YALIÇİFTLİK - 400 VİLLA VE OTEL İNŞAATI

Bakan Kurum, Bodrum yarımadasında incelemelerde bulundu VİDEO

