Bakan Murat Kurum: Kalıcı konutlar için çalışma başlattık

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Van'da ve Elazığ'da meydana gelen depremlere yönelik açıklamalarda bulundu.

"KALICI KONUTLAR İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK"

İlk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahırın yıkık, 694 yapının da ağır hasarlı olduğunu tespit ettiklerini belirten Bakan Kurum, "Hak sahibi vatandaşlarımıza kalıcı konutlar için çalışma başlatmış durumdayız." dedi.

"ELAZIĞ TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ BAŞLATILACAK"

Elazığ merkezli depremin ardından başlatılan çalışmalara da ilişkin bilgi veren Kurum, Elazığ'ın tarihindeki en büyük kentsel dönüşüm projesini başlatacaklarını bildirdi.