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Bakan Murat Kurum: Kalıcı konutlar için çalışma başlattık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Van'daki deprem sonrası hasar gören binalara ilişkin açıklamalarda bulunarak, gerekli çalışmaların başlatıldığını belirtti.

AA | 24.02.2020 - 11:46..
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Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Van'da ve Elazığ'da meydana gelen depremlere yönelik açıklamalarda bulundu.

"KALICI KONUTLAR İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK"

İlk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahırın yıkık, 694 yapının da ağır hasarlı olduğunu tespit ettiklerini belirten Bakan Kurum, "Hak sahibi vatandaşlarımıza kalıcı konutlar için çalışma başlatmış durumdayız." dedi.

Bakan Murat Kurum: Kalıcı konutlar için çalışma başlattık

"ELAZIĞ TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ BAŞLATILACAK"

Elazığ merkezli depremin ardından başlatılan çalışmalara da ilişkin bilgi veren Kurum, Elazığ'ın tarihindeki en büyük kentsel dönüşüm projesini başlatacaklarını bildirdi.

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