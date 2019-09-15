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Bakan Mustafa Varank İHA uçurdu

Gençlere tavsiyelerde bulunan Bakan Varank, "Biz Türkiye'yi özellikle teknoloji alanında havacılık ve uzay teknolojileri alanında lider ülke konumuna getirmek istiyoruz" dedi.

AA | 15.09.2019 - 09:36..
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Bakan Mustafa Varank İHA uçurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen ve Baykar yürütücülüğünde gerçekleştirilen "Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması"na katıldı.

Burada yarışan ekiplerin üyeleriyle sohbet eden Varank, daha sonra yarışmanın ilk İHA'sını havaya bıraktı.

Ardından yarışma alanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Varank, TEKNOFEST'in 7'den 77'ye tüm halkta heyecan oluşturmak, onları teknolojiyle buluşturmak için düzenlenen bir festival olduğunu anlatarak, özellikle gençlerin ve öğrencilerin geleceğin teknolojileriyle yetişmesini ve bu alanlarda çalışmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

19 TANE YARIŞMA VAR

Varank, bu manada festival çerçevesinde gerçekleştirilen yarışmaların çok önemli olduğunu vurgulayarak, "19 tane yarışma var. Savaşan İHA'lardan İnsansız Su Altı Sistemleri'ne, Bilişim Yarışmaları'na kadar. Burada yarışmacılar kendi ürettikleri İHA'ları otonom bir biçimde yani kullanıcı olmadan daha sonra havada yine otonom bir şekilde yakaladıkları diğer İHA'ları yapay zeka teknolojisini de kullanarak onları kitlenmeyi ve daha sonra otonom bir şekilde inmeyi gerçekleştirdikleri parkurlardan oluşan bir yarışma için buradalar. Heyecanı gördünüz biz de heyecanlandık." diye konuştu.

Bakan Mustafa Varank İHA uçurdu ViDEO

Bakan Mustafa Varank İHA uçurdu

Bakan Mustafa Varank İHA uçurdu

Bakan Mustafa Varank İHA uçurdu

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