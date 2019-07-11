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Bakan Pakdemirli Dalaman'daki yangınla ilgili bilgi verdi

Dalaman'da 350 hektar alanın kül olduğu yangınla ilgili olarak Bakan Pakdemirli, "Yangın kontrol altında, söndürme çalışmalarımız sürüyor." dedi.

İHA | 11.07.2019 - 21:01..
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Bakan Pakdemirli Dalaman'daki yangınla ilgili bilgi verdi

Türkiye son yılların en büyük yangınını, Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda yaşadı.

Muğla'da Dalaman Karacağaç Mahallesi'nde başlayan ve ardından Fethiye'nin Göcek Mahallesi'ne sıçrayan orman yangını, yaklaşık 350 hektarlık alanda etkili oldu.

ETKİSİNİ DÜŞÜRDÜ

Gece boyunca zaman zaman etkisini arttıran rüzgar nedeniyle sarp arazide gece boyunca devam eden orman yangını sabah saatlerinde rüzgarın dinmesi ile etkisini düşürdü.

BAKAN MUĞLA'YA GELDİ

Sabah erken saatlerde helikopterlerin sık sık yanan alanlara sorti yapması sonucu yangının ilerlemesi durduruldu. Yangının kontrol altına alınmasının ardından Muğla’ya gelen Bakan Pakdemirli, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Bakan Pakdemirli, "Yangın kontrol altında, söndürme çalışmalarımız sürüyor." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli Dalaman'daki yangınla ilgili bilgi verdi

Bakan Pakdemirli Dalaman'daki yangınla ilgili bilgi verdi

Bakan Pakdemirli Dalaman'daki yangınla ilgili bilgi verdi

Muğla'daki orman yangını havadan görüntülendi VİDEO

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