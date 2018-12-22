Bakan Pakdemirli: Paramız var ki saman ithalatı yapıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Saman ithalatı yapılıyor." eleştirilerine, Türkiye'nin ihtiyacının 10 binde 1.5'unun saman olarak ithal edildiğini belirterek "Paramız var ki ithalat yapıyoruz." yanıtını verdi.

"ET YERİNE TAVUK YİYİN" DEMİŞTİ

Bakan Pakdemirli, daha önce de Türkiye'nin toplam protein üretiminde bir eksiği olmadığını belirttiği açıklamasında, "Et yerine balık, tavuk, hindi, yesek bu iş çözülecek." diyerek çözüm sunmuştu.



ZARAR ETMİYORUZ

Pakdemirli saman ithalatı eleştirilerine şu şekilde yanıt verdi:

"Yıllık 12 milyar dolar ithalat, 17 milyar dolar ihracat var. Tarımda kendi kendimize yettiğimiz gibi herhangi bir zarar da etmiyoruz, bu alanda Avrupa'nın itici gücüyüz.

Mesela buğdayda Türkiye kendi kendine yeterlidir. Samanda da 10 bin ton bizim ithalatımız, Türkiye'de tahmini ihtiyacımız 66 milyon ton. Bunun anlamı da 10 binde bir buçukluk bir ihracat var.

SAMAN İTHALATI YAPIYORUZ

Yani Türkiye'nin ihtiyacının 10 binde 1.5'u saman olarak ithal edilmiş. Bunun olumsuz bir anlamı var mı derseniz gördüğünüz gibi yok.

PARA VAR Kİ İTHALAT YAPILABİLİYOR

Bu ‘Saman ithal ettiniz, buğday ithal ettiniz' diyenlere karşı şunu söylüyorum; Türkiye'de para var ki ithalat yapabiliyor. Bizim iki tane görevimiz var. Biri üreticiyi korumak, ikincisi tüketiciyi kollamak. Bu iki görevi dengede götürmek istiyoruz."