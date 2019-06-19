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Bakan Pakdemirli'den Araklı'daki sel felaketi ile ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon Araklı'daki sel için "Allah'ın işi nereden ne olacağını da bilemiyorsunuz" yorumunu yaptı.

DHA | 19.06.2019 - 11:11..
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Bakan Pakdemirli'den Araklı'daki sel felaketi ile ilgili açıklama

Trabzon’da etkili olan sağanak yağış, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu.

İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Bölgede kurulu olan hidroelektrik santralinin toprak ve balçıkla dolan havuzunun da taşması sonucu yükselen sel suları mahallelere girdi, önüne kattığını sürükledi.

Yaşanan olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de kayboldu.

İçişleri Bakanı Bakan Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Araklı Hükümet Konağı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli'den Araklı'daki sel felaketi ile ilgili açıklama

"HES AŞAĞIDA, OLAY YUKARIDA"

Bir gazetecinin, "Olay ilk HES faciası olarak kamuoyuna duyuruldu bu bilgi kirliliğinden dolayı mı?" sorusu üzerine Bakan Soylu şunları söyledi:
"Sayın Bakanımız açıklamış zaten bu tip olaylarda çok doğaldır ilk duyulanın kamuoyuna yansıması ama HES aşağıda, olay yukarıda. Onun için yukardan, çok tepeden kopan bir parçanın sonucu gelmiş bir heyelan. Arkadaşlarımız yukarda bütün detaylı bilgileri ilettiler ve iki ana aks var, iki ana dereden gelen ve bir yerde yoğunlaşan bir heyelan ve ardından sel ve bu olayın zannediyorum HES onun biraz daha aşağısında."

Bakan Pakdemirli'den Araklı'daki sel felaketi ile ilgili açıklama


"HES BUNUN KURBANI OLMUŞ AŞAĞIDA"

Bakan Bekir Pakdemirli de olayla ilgili, "HES bunun doğuş sebebi değil HES bunun kurbanı olmuş aşağıda. Yani tamamen doğal bir olay. Yani verilen bilgi kimden alınmışsa tamamen yanlış bir bilgi olmuş." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli'den Araklı'daki sel felaketi ile ilgili açıklama

"ALLAH'IN İŞİ"

Pakdemirli, öğle saatlerinde meteoroloji olarak gerekli uyarıları yaptıklarını işaret ederek, şöyle devam etti: "Yani sel, taşkın ve heyelanla ilgili saat 12 civarında uyarılarımızı yaptık ama en nihayetinde bu işler Allah'ın işi nerden ne olacağını da bilemiyorsunuz. Gerekli uyarılar yapılmış olmasına rağmen yani kısaca tabir edecek olursak dağın bir parçasından, dağın bir tarafından kopan bir parça aşağıda dere yatağına geliyor ve dere yatağında sürüklenen çamurlu su aşağıdaki 4 binayı yıkmış. 4 bina ev, altlarında da 2 adet iş yeri var. 2 adet iş yerimizi yıkıyor.

Bakan Pakdemirli: Allah'ın işi VİDEO

Bakan Pakdemirli'den Araklı'daki sel felaketi ile ilgili açıklama


Tabii ki bu rusubatlar da bu çamurlu sular da aşağıda eğimin azalmasıyla beraber bir barajlama oluşturuyor. Bu barajlamayla beraber de şu an itibariyle Araklı-Bayburt kara yolu trafiğe kapalı durumda. Sabah saatlerinden itibaren tüm ekipler hem DSİ hem Büyükşehir hem de AFAD'ın ekipleriyle beraber bu kara yolunun bir an evvel açılması gayreti içerisinde olacağız. Ama burada en önemli olan şu an üzerinde durduğumuz kayıplarımızı 7 tane kayıp vatandaşı buluyor olmak."

Araklı'da sel felaketinin yaşandığı bölge VİDEO

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