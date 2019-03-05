Bakan Pakdemirli'den kırmızı et açıklaması

Çeşitli açılış ve toplantılara katılmak için Gaziantep’e gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve orman sektör toplantısına katıldı.

2-3 SENE İÇERİSİNDE KIRMIZI ET İHRAÇ EDECEĞİZ

Burada yatırım müjdelerini sıralayan Pakdemirli, “Besideki, hayvancılıktaki, sütteki problemlerinizi biliyoruz hepsine son derece vakıfız. Hepsini de çözeceğiz bize biraz zaman verin. Tarımda hemen çözülecek problemler ve yapısal zamana ihtiyacı olan problemler vardır. Türkiye bugün balığı da, kanatlıyı da ihraç edecek durumdadır. İnşallah 2 ile 3 sene içerisinde kırmızı eti de ihraç edecek duruma geleceğiz” dedi.



