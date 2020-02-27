Bakan Pekcan'dan maske fiyatı açıklaması

Koronavirüs salgınını fırsata çevirmek isteyenler, maskelerde aşırı fiyat artışına gitti.

Konuyla ilgili açıklama, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan geldi.

Bakan Pekcan, salgınının ardından yurt içinde maskeye fahiş fiyatlar uygulandığına yönelik iddialar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

8 FİRMAYLA İLGİLİ ŞİKAYET VAR

Pekcan, maske fiyatlarıyla ilgili 104 bin liraya kadar ceza olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Maskelerde fiyat artışı yönünde şikayetler var. Bugüne kadar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan, Fethiye Devlet Hastanesinden ve internet üzerinden satışlarla ilgili şikayet aldık. Bize toplam 8 firmayla ilgili şikayet geldi. Vatandaşlarımız bu şikayetlerini bize Alo 175'e başvurarak ya da 'Haksız Fiyat Artışı (HFA)' mobil uygulamasından ulaştırabilir. Vatandaşlar şikayet başvuru bölümüne bastıklarında buraya ürün ya da firma hakkında bilgi ve fotoğraf da ekleyebiliyorlar. Bunu gönderdikleri anda hem Bakanlığımızın merkez sistemine hem de aynı anda o ilin ticaret il müdürüne gidiyor ve hemen gerekli tedbirler alınıyor. Bunun takibini yürütüyoruz, konuyla ilgili ne yapıldığına yönelik sistem üzerinden yeniden vatandaşa bildirimde bulunuyoruz.

Vatandaşın şikayeti üzerine buralarda tespitler yapıyoruz ancak biz burada Ticaret Bakanlığı olarak hemen ceza kesmiyoruz. Bizim Reklam Kurulumuz var ve orada 19 üye bulunuyor. Bu üyelerin sadece başkanı ve bir üyesi Ticaret Bakanlığından, 17'si sivil toplum kuruluşları, medya kuruluşları ve iş dünyası temsilcilerinden oluşuyor. Tespitler sonucunda önce firmadan savunma istiyoruz. Sebeplerine bakıyoruz ve bunu değerlendirdikten sonra Reklam Kurulu tarafından ceza kesilebiliyor. Reklam Kurulu toplantısı 10 Mart'taydı, biz onu maske şikayetlerinden dolayı 3 Mart'a çektik. Savunmaların çoğu da geldi. Bu arada şikayet gelirse onları da değerlendirmeye alacağız. En fazla 104 bin liraya kadar cezası var."

SARP SINIR KAPISI 24 SAAT ÇALIŞIYOR

Pekcan, İran'a açılan gümrük kapılarını kapattıklarını hatırlatarak, "Şu anda İran'daki yük nedeniyle Gürcistan'daki Sarp Kapımızı 24 saat çalışır hale getirdik. Türközü ve Çıldır-Aktaş kapılarının da kapasitesini ve eleman sayısını artırdık." diye konuştu.

KORONAVİRÜSÜN EKONOMİK ETKİSİ

Salgının ekonomik etkilerine değinen Pekcan, şöyle konuştu:

"Çin'den ara malı ham madde ithalatımız da var ama bu ülkeye yüzde 100 bağımlı değiliz. Yine de elektronikte, tekstilde, bazı elyaflarda, bilişimde, telefonda, bazı vakum ve hava pompalarında ithalatımızın yüzde 65'ini bu ülkeden alınan mallar oluşturuyor. Bu kalemlerde uzun dönemde tedarik alamazsak sıkıntı çekebiliriz ama başka tedarikçilerimiz de var. İhracatta sadece mermer, traverten, krom, kurşun ile bazı metal ve konsantrelerinde Çin pazarının yüzde 70'leri bulduğunu görüyoruz. Çin'e ihracatımızın yüzde 50'sini bu 5 kalem oluşturuyor. Dolayısıyla bunun kısa bir dönem etkisi olacaktır."