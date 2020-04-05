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Bakan Selçuk: 23 Nisan için program hazırladık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan kutlamaları için evden katılımın sağlanacağı bir program hazırladıklarını açıkladı.

DHA |
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Bakan Selçuk: 23 Nisan için program hazırladık

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer salgınla mücadele kapsamında önlemler almaya devam ediyor.

Alınan tedbirler kapsamında öğrenciler uzaktan eğitim görmeye de devam ediyor.

23 NİSAN EVDEN KUTLANACAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na evlerden katılarak aynı coşkuyu hissedilebilecek program hazırladıklarını duyurdu.

"AYNI COŞKUYU HİSSEDEBİLECEĞİMİZ BİR PROGRAM HAZIRLIYORUZ"

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu 23 Nisan çocuklarımız bayramımızın 100'üncü yılını kutlayacaklar. Aylar öncesinden hazırlanmıştık. Ama evlerdeyiz. Şimdi evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz. Bayram bizimdir." dedi.

Bakan Selçuk: 23 Nisan için program hazırladık

Bakan Selçuk: 23 Nisan için program hazırladık

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