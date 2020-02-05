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Bakan Selçuk, asgari ücret verilerini değerlendirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin, Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke olduğunu belirtti.

AA | 05.02.2020 - 12:27..
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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 2020 yılının ilk yarısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ASGARİ ÜCRET VERİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Asgari ücretin 2020 yılı için brüt 2 bin 943, net 2 bin 324 lira olarak belirlendiklerini anımsatan Selçuk, Türkiye'deki asgari ücretin birçok AB üyesi ülkeye göre daha iyi durumda olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE AVRUPA'DA ASGARİ ÜCRETİ EN FAZLA ARTIRAN İKİNCİ ÜLKE"

Bu durumu Eurostat'ın açıkladığı verilerin de teyit ettiğini belirten Selçuk, "2019 yılında net 2 bin 20 lira olan asgari ücreti, 2020 yılında yüzde 15 artış yaparak net 2 bin 324 liraya yükselttik. Böylece, enflasyonun yaklaşık 3 puan üzerinde sağlanan artış ile Avrupa'da asgari ücreti geçen yıla göre en fazla yükselten ikinci ülke olduk." dedi.

Bakan Selçuk, asgari ücret verilerini değerlendirdi

"BU YIL ÜLKEMİZ 8'İNCİ SIRAYA YÜKSELDİ"

Bakan Selçuk, "Türkiye, 2020 itibarıyla uygulanan asgari ücretin satın alma gücü paritesine göre İspanya, Yunanistan, Portekiz, Sırbistan ve Bulgaristan'ın da aralarında olduğu birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı. Asgari ücretin satın alma gücü paritesine göre karşılaştırmasına baktığımızda AB'ye üye 27 ülke arasında 2015 yılında 15'inci sırada, 2019 yılında 10'uncu sıradayken bu yıl ülkemiz 8'inci sıraya yükselmiş durumda." dedi.

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