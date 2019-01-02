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Bakan Selçuk: Cahit Zarifoğlu'nun kitapları toplatılmadı

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, sosyal medya hesabında yaptığı açıklama, şair Cahit Zarifoğlu'nun kitaplarının okullarda toplatılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Haber Merkezi | 02.01.2019 - 11:41..
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Bakan Selçuk: Cahit Zarifoğlu'nun kitapları toplatılmadı

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, bazı medya organlarında yer alan, şair ve yazar Cahit Zarifoğlu'nun Bir Değirmendir Bu Dünya isimli kitabının toplatıldığı ve yasaklandığı iddialarına ilişkin, Twitter üzerinden açıklama yaptı.

İDDİALARI YALANLADI

Bakan Selçuk, açıklamasında, "Edebiyatımızın zarif ustası Cahit Zarifoğlu'nun kitabının, bakanlıkça toplatılması ve yasaklanması söz konusu dahi olamaz. Medyadaki haberler, Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yereldeki bir kararı olup konu soruşturulmaktadır. Ayrıca şahsıma atfedilen yorumlar bütünüyle gerçek dışıdır" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk: Cahit Zarifoğlu'nun kitapları toplatılmadı

Türk edebiyatının önemli şairlerinden olan Cahit Zarifoğlu

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