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Bakan Selçuk: Çocuk kavramını yeniden inşa etmemiz lazım

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, "Medyayla çocuk ilişkisini kontrollü şekilde ele almakta yarar var. Çocuk kavramı üzerine tekrar konuşmak lazım" dedi.

Haber Merkezi | 30.11.2018 - 16:24..
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Bakan Selçuk: Çocuk kavramını yeniden inşa etmemiz lazım

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı'nda yaptığı konuşmada, çocuk ve medya konusunun, gerçekten tüm dünyanın üzerinde hassasiyetle durduğu bir konu olduğunu belirtti.

"ÇOCUK KAVRAMINI YENİDEN İNŞA ETMEMİZ LAZIM"

Medyanın çocukla ilişkisinin hayalle, hayatla ve dünyayla ilişkisi bakımından çok kapsayıcı bir çerçeveye sahip olduğunun altını çizen Selçuk, "Bizim çocuk kavramı üzerindeki anlayışımızın yeniden gözden geçirilmesi ve çocuk kavramının yeniden inşası konusunda yeni bir düşünsel zemine ihtiyacımız var. Çünkü medeniyetin çekirdeği insansa, insanın çekirdeği de çocuktur. Eğer çocuğun hizası bozulursa, insanın ve insanlığın da hizası bozulur" diye konuştu.

Bakan Selçuk: Çocuk kavramını yeniden inşa etmemiz lazım

"ÇOCUK ÜZERİNDEN PARA KAZANILMAMALI"

Son 10 yılda çocuğun bir tüketim aktörü haline geldiğine dikkati çeken Bakan Ziya Selçuk, bu çağda çocuk üzerinden para kazanılmaya, çocuğun, tüketimin nesnesi ve odağı haline getirilmeye çalışıldığını vurguladı.

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