Bakan Selçuk: Eğitim vizyonu için çalışmalar yapacağız

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, bir otelde, Eğitim Bir-Sen tarafından düzenlenen 'Eğitime Bakış 2018 İzleme ve Değerlendirme Raporu' programına katıldı.

Bakan Selçuk; veriye dayalı eleştirel rapor yayınlamanın son derece kıymetli olduğunu, genel geçer ifadeler içermeyen, bilimsel neticeler sağlayan bu tür raporların sayısının artmasını istediklerini ifade etti.

"BÜTÜN VERİLERİ FAZLASIYLA PAYLAŞIYORUZ"

Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim veri saklamamız mümkün değil. Biz bütün bu verileri fazlasıyla paylaşarak, bu verilerden elde edilecek sonuçların politika önerilerine dönüşmesinin bizi ne kadar rahatlatacağının farkındayız" diye konuştu.

"ÖĞRETMENLİĞİ BİR DÜNYA İNŞASI OLARAK ELE ALMAK LAZIM"

Bakan Selçuk, "Öğretmenlikle ilgili meseleyi sadece bazı özlük hakları açısından değil, elbette bunlar çok önemli ama öğretmenliği bir dünya nizamının inşası noktasında geniş bir çerçevede ele almak lazım. Öğretmenliğin genel kültür hayatı bakımından nasıl değerlendirileceği, hizmet içi eğitim çerçevesinde nasıl şekillendirileceği, tüm bunlar bizim için çok daha kapsamlı bir bakışı zaruri kılan bir yaklaşım oluyor" dedi.

"SOMUT ÇALIŞMALAR ORTAYA KOYACAĞIZ"

Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu'nun somut olarak hayata geçmesinin 3 yıllık takvim içinde olacağını hatırlatarak, "Önümüzdeki aydan itibaren çok somut çalışmaların ortaya konulduğunu hep beraber göreceğiz. Bütün bunları yaparken de akademik camiaya, sendikalarımıza, bilim insanlarıyla, kurum ve kuruluşlarla da istişare halindeyiz" değerlendirmesinde bulundu

