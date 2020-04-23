Bakan Selçuk: LGS sınavı stadyumlarda yapılabilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir televizyon yayınına katılarak, Bakanlığın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çalışmalarını anlattı ve eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Selçuk'a Güney Kore'de bir stadyumda öğrencilerin 5'er metre arayla kurulan sıralarda toplu bir sınava girdikleri ve bu yöntemin ülkemizde de uygulanıp uygulanamayacağı soruldu.

"STADYUMDA SINAV YAPILABİLİR"

Selçuk, "Tabii ki olabilir." yanıtını verirken çocukların motivasyonunu kırmadan mümkünse zamanında, mümkün olmaması halinde de kısa zaman içinde LGS kapsamındaki merkezi sınavı yapmak istediklerini dile getirdi.

"FARKLI UYGULAMALARA AÇIĞIZ"

Bilim Kurulu'nun dünkü toplantısında bu konuyla ilgili kendilerinin de içinde bulunduğu bir istişarenin yapıldığını aktaran Selçuk, "Bütün bunları önümüzdeki haftalar içinde değerlendirip online olmamak şartıyla çocukların sağlığını koruyacak şekilde sınavı rahatlıkla yapabiliriz. Asla bir çocuğumuzu bile riske atmak istemeyiz. Böyle bir şey elbette yapılırken öncelik çocuklarımızın sağlığı. Onları koruyarak kollayarak belli düzenlemeler yapılır. Ülkede kaç sınıf, kaç sıra var, şu aralıklarla oturduğunda öğrencilerin ne kadarını hangi binada ya da ortamda sınava alabiliriz bunlarla ilgili çalışmalarımızı da yaptık. Ne şekilde olacaksa bunun değerlendirmesi yapılır. Biz de farklı, değişik yaklaşımlara, uygulamalara açığız. Çoçukların yüz yüze sınav olabilmesiyle ilgili tedbir paketimiz hazır." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER VE SEMİNER HAFTASI KONUSU

Mart ayında atanan ancak göreve başlamayan sözleşmeli öğretmenler ve seminer dönemlerine ilişkin bir soru üzerine Selçuk, şu yanıtı verdi: "Bizim bunlarla ilgili kararımız, öğrenciler açısından okullar ne zaman açılacak? Bu soruya bağlı. Öğretmenlerimiz de bu sorunun cevabına bağlı olarak bir sürecin içinde yaşayacaklar. Öğretmenler için uzaktan eğitimi çok ileri noktalara taşıdık. Öğretmen eğitiminde bir sıkıntı olmaz. Öğretmenlerle ilgili şu anda herhangi bir öğrenci söz konusu değil, herhangi bir okul açık değil, dolayısıyla açık olmayan bir okul ve hiç olmayan bir öğrenciyle ilgili şu anda işlem yapmamız mümkün değil. Diğer atamalarla ilgili süreç, her sene olduğu gibi devam ediyor. Mevcut krizden dolayı da bir erteleme söz konusu."