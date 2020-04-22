Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili tarih verdi

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ABD’de maske takmaya ceza yaygınlaşıyor

Eyalet yasaları nedeniyle genel bir düzenleme talebinde bulunulmamasına karşın ülkedki birçok eyalet, maske takmadan sokağa çıkanlar için 800 ila 1000 dolar arası para cezası uygulanacağını açıkladı.