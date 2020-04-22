Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili tarih verdi

Türkiye'de okullar, koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı bulunuyor.
Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'nın hayata geçirdiği EBA TV aracılığıyla evlerinden derslerine devam ediyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili muhtemel tarihe işaret etti.
EYLÜL-EKİM AYLARI...
Bakan Selçuk, "Temmuz-Ağustos ayı planlaması üzerinde çalışmıyoruz. Eylül-Ekim ayları daha ağır basıyor." ifadelerini kullandı.
"BİLİM KURULU'NUN TAVSİYESİNE UYACAĞIZ"
Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle hareket edeceklerini belirten Selçuk, "Net tarih yok." diye konuştu.