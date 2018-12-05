taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.438
Euro
6.1656
Altın
1234.72
Borsa
93012.37
Gram Altın
215.934

Bakan Selçuk: Türkiye'nin 97 bin öğretmen açığı var

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, yanıtladığı soru önergesinde 97 bin öğretmen açığı olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 05.12.2018 - 09:55..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Prof. Dr. Ziya Selçuk, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini yanıtladı.

97 BİN ÖĞRETMEN İHTİYACI VAR

Önergeyi yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi kurumlarda görev yapan öğretmen sayısını 920 bin, öğretmen ihtiyacını ise 97 bin olarak açıkladı.

Bakan Selçuk: Türkiye'nin 97 bin öğretmen açığı var

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SAYISI 59 BİN

Geçtiğimiz yıl bu açığın 117 bin olduğu açıklanmıştı. Engelli öğretmen sayısı ise 6 bin 751’de kaldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi eğitim kurumlarında 73 bin 261 kurum yöneticisi, 788 bin 263 öğretmen ve 59 bin sözleşmeli öğretmen olmak üzere toplam 920 bin 524 kişinin görev yaptığını açıkladı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Theresa May'e Brexit oylaması öncesi ilk darbe

Theresa May'e Brexit oylaması öncesi ilk darbe

7
CHP'nin cezası onanan HDP'lilere üzüntüsü

CHP'nin cezası onanan HDP'lilere üzüntüsü

65
Berkay Şahin ikinci kez baba oluyor

Berkay Şahin ikinci kez baba oluyor

10
ABD'de Salmonella salgını yayılıyor

ABD'de Salmonella salgını yayılıyor

22
Balkondan atlayan kadını kurtaran polislere ödül

Balkondan atlayan kadını kurtaran polislere ödül

24
Alman Suudilere silah satmama sözünü tutmadı

Alman Suudilere silah satmama sözünü tutmadı

17
Suriye konulu dörtlü zirvenin ikincisi yapılacak

Suriye konulu dörtlü zirvenin ikincisi yapılacak

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir