Bakan Selçuk: Türkiye'nin 97 bin öğretmen açığı var

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Prof. Dr. Ziya Selçuk, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini yanıtladı.

97 BİN ÖĞRETMEN İHTİYACI VAR

Önergeyi yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi kurumlarda görev yapan öğretmen sayısını 920 bin, öğretmen ihtiyacını ise 97 bin olarak açıkladı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SAYISI 59 BİN

Geçtiğimiz yıl bu açığın 117 bin olduğu açıklanmıştı. Engelli öğretmen sayısı ise 6 bin 751’de kaldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi eğitim kurumlarında 73 bin 261 kurum yöneticisi, 788 bin 263 öğretmen ve 59 bin sözleşmeli öğretmen olmak üzere toplam 920 bin 524 kişinin görev yaptığını açıkladı.