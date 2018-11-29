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Bakan Selçuk: Türkiye'nin birikimine ihtiyacımız var

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Türkiye çok büyük bir birikime sahip ama birikiminin tümünü kullanması gerekiyor" dedi.

Haber Merkezi | 29.11.2018 - 09:08..
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Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, bakanlık olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin maddi ve manevi bekası açısından yeni bir atmosferi, habitatı ortaya çıkarmak istediklerini belirterek, "Türkiye çok büyük bir birikime sahip ama birikiminin tümünü kullanması gerekiyor. Bu bir bakanının ya da kişinin kendi cep telefonu ile olacak iş değil, Türkiye'nin birikimine ihtiyacımız var" dedi.

"EĞİTİM ÜÇLÜNÜN SAC AYAĞIDIR"

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) kasım ayı meclis toplantısında konuşan Bakan Ziya Selçuk, eğitimin kendi başına bir yapı olmadığını ifade ederek, eğitimin demokrasiyle ve ekonomiyle birlikte hareket etmesi gereken bir üçlünün sac ayağı olduğunu söyledi.

Bakan Selçuk: Türkiye'nin birikimine ihtiyacımız var

"HAYAT BOYU DEVAM EDECEK BİR SÜREÇTİR EĞİTİM"

Bu sebeple eğitimi sınıfların içerisinde olup biten bir hadise olarak değerlendiremeyeceklerini dile getiren Selçuk, "Eğitim hayat sahnesinin her boyutunda hayat boyu devam eden bir işlev ve süreçtir. Bizim zeytinyağı ve su gibi ayrı ayrı bir mahiyette olan unsurlar olarak değil suyun içerisine karışmış şeker gibi bir arada olması gereken bir ulviyete ihtiyacımız var." diye konuştu.

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