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Bakan Selçuk yeni nesil teşvik paketini açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli İstihdam Seferberliği'ne hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, yeni nesil teşvik paketine yönelik açıklamalar yaptı.

AA | 09.03.2019 - 18:07..
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen, "İstihdam Seferberliği 2019" programına katıldı.

GÜÇLÜ EKONOMİ VURGUSU

TİSK'in verdiği desteğe teşekkür ederek konuşmasına başlayan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, güçlü ekonomi sürecine geçişi sağlayacaklarını, bunun birlik ve beraberliğin olduğu ortamda sağlanacağını vurguladı.

Bakan Selçuk yeni nesil teşvik paketini açıkladı

SON 16 YILDA 3.5 KAT BÜYÜME

Türkiye’nin son 16 yılda işveren ve girişimciler sayesinde 3.5 kat büyüdüğünü dile getiren Selçuk, "2002’de 727 bin olan sigortalı çalışan iş yeri sayımız 1.9 milyona, yine aktif sigortalı sayımız 12 milyondan 22.3 milyona yükseldi. İŞKUR’un aktif iş gücü programlarımızdan yararlananların sayısı da 3 milyonu geçti." diye konuştu.

Bakan Selçuk yeni nesil teşvik paketini açıkladı

İŞVERENE KATKI SUNULACAK

Güçlü bir ekonomiye ulaşarak istihdamı arttırmak istediklerini aktaran Selçuk, işverenlerden bu konuda destek istedi. Hükümet olarak işverenlere istihdamı arttırmak için katkı sunacaklarını belirten Selçuk, "17 teşvik programımız vardı. Yeni nesil teşvik paketimizde, nisan ayının sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdam için üç ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücretlerini de biz ödeyeceğiz. Eğer şartlar sağlanırsa izleyen 9 ayda da prim ve vergileri de ödemeye devam edeceğiz. Bunların biz işverenler için çok önemli olduğuna inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Selçuk yeni nesil teşvik paketini açıkladı

150 MİLYAR DESTEK SAĞLANDI

Bakan Selçuk, 18 ayrı teşvik ve destek uygulamalarından işverenlerin yararlanmasını istediklerini vurgulayarak, "Bugüne kadar 1.7 milyona yakın işverenimiz, 11 milyondan fazla sigortalımız halihazırda destek alıyor. Biz istiyoruz ki daha fazla işverenimiz ve sigortalımız bu teşvik paketlerinden yararlansın. Prim desteklerini hayata geçirdiğimiz 2004 yılından bu yana işverenlerimize yaklaşık 150 milyar kadar bir destek sağladık devlet olarak." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk yeni nesil teşvik paketini açıkladı

"İŞ DÜNYASI İÇİN İTİCİ BİR GÜÇ"

Türkiye'nin kalkınması ve güçlenmesi için üretimin olması gerektiğini vurgulayan Selçuk, şunları söyledi:

"Daha fazla projelerde yer almamız gerekiyor. Çalışma barışı da ancak bu ürettiklerimizin ve kalkınmanın getirdiklerini paylaşmakla mümkün. Bu paylaşımı da gerçek anlamda sağlayabilmenin en etkili yollardan biri de istihdamı arttırabilmek. Bu anlamda devlet olarak, özel sektör olarak ve kamu sektörü olarak her birimize ayrı ayrı görevler ve sorumluluklar düştüğüne inanıyorum. Hükümetimizin sağladığı teşvik ve destekleri de iş dünyası için bir itici güç olarak görmekteyiz. Bizim işverenlerden beklentimiz ivmenizi daha da yükseltmeniz ve etkinliğinizi arttırmanız. Tüm işverenlerin Cumhurbaşkanımıza verdiği sözü 2019 yılının sonuna kadar tutacağına inanıyoruz."

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