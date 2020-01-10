Bakan Selçuk'tan asgari ücret ve EYT açıklaması

Milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücrette beklenti oldukça yüksekti. Sendiklar asgari ücretin 2 bin 578 lira olmasını beklerken hükümet asgari ücretin 2 bin 324 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücret tartışmalarına ilişkin konuştu.

ASGARİ ÜCRETLİYE 75 LİRALIK JEST

Asgari ücretliye jest yapıldığını ifade eden Bakan Selçuk, "Bu yıl Türk-İş, DİSK ve Hak-İş’i ile birlikte bir açıklama yaptılar.2 bin 578 TL’nin altında bir asgari ücreti imzalamayacaklarını belirttiler. Gelecek sene, sonuna kadar tüm tarafların masada kalmasını arzu ediyoruz. Bu sene yaptığımız görüşmelerde, işveren tavan olarak 2 bin 250 lira bandına geldi. Biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme prensibine dikkat ediyoruz. ‘Geçtiğimiz sene asgari ücret desteğinin 2019 yılı için son kez verildiğini açıklamamıza rağmen, bu sene zam oranının enflasyon oranının altında kalmaması için 2020 yılı için de 75 liralık asgari ücret desteğini vereceğiz. Asgari ücret desteği işçiye jestimizdi. Bir işçi bazında düşünüldüğünde düşük bir rakam olarak görülse de, bu desteğin toplam maliyeti 6 milyar liranın üstünde. Hem işçimiz hem de işverenimiz için önemli bir destek." şeklinde konuştu.

Hürriyet gazetesinden Hande Fırat ile Hacer Boyacıoğlu'nun sorularını yanıtlayan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, EYT konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

EYT'LİLERİN YAŞ ORTALAMASI

Emeklilik sisteminde reforma ihtiyaç olduğunu savunan Bakan Selçuk, EYT'lilerin yaş ortalamasının 43-47 olduğunu söyledi.

İNCELEDİK MALİYETLERİ ÇIKARDIK

Bakan Selçuk, EYT konusundaki açıklamalarına şöyle devam etti: "Bunların yüzde 80-90’ı da çalışmaya devam ediyor. Biliyorsunuz, emekliliği hak etmenin üç şartı var: yaş, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi. Dolayısıyla, emeklilikte yaşa takılanlar dediğimizde, yaştan dolayı emeklilik hakkını kazanamayanlar var. Konuyu etraflıca inceledik ve birden fazla alternatif üzerinden çalışıp maliyetleri çıkardık. Yüksek maliyetinin yanı sıra sosyal güvenlik reformundan bir geri dönüşü ifade ettiği için ilke olarak da karşıyız. Reformu geriye döndürmek aktüeryal dengenin bozulması demek"