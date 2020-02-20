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Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okuduğu felsefe kitaplarıyla ilgili yaptığı yorumlarla adından söz ettiren 10 yaşındaki Atakan ile ilgili, "İlgili uzmanlar sevk edildi, ailesi ile görüşüldü." dedi.

AA | 20.02.2020 - 12:25..
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Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin konuştuğu 10 yaşındaki kitap kurdu Atakan Kayalar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"İLGİLİ UZMANLAR SEVK EDİLDİ, AİLE İLE GÖRÜŞÜLDÜ"

Çocukların sosyal medyada bu kadar yer almasını onaylamadıklarını belirten Bakan Selçuk, "Herhangi bir çocuğumuzun durumundan ziyade, bir çocuk üzerinden diğer çocukların üzerinde oluşan baskıya kimse dikkat etmiyor. Hemen duyduğumuz anda, ilgili uzmanlar sevk edildi, aile ile görüşüldü, bireysel olarak ne tür desteğe ihtiyaç varsa tespit edildi." dedi.

Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması

Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması

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