Bakan Selçuk'tan CHP Adana Adayı'na tepki

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, CHP Adana adayı Karalar'ın şehit eşine tepkisi ile ilgili, "Biz bu çirkin davranışı tüm şehit ve gazi ailelerimize yapılmış bir hakaret olarak nitelendiriyor ve kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

''ŞEHİT EŞİNE YAPILAN HAKARETİ KINIYORUZ''

Bakan Selçuk, CHP'li Karalar'ın şehit eşine karşı yapılan hareket için şu şekilde konuştu: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partinin Büyükşehir Belediye Başkan adayının hendek operasyonlarında şehit olan Kadir Demiryürek'in eşi Gülcan Demiryürek'i şehit aileleri için verilen yemekten sorduğu bir soru nedeniyle ağır hakaretlerle kovulması kabul edilemez. Bu gazilik unvanına sahip Atatürk'ün ve tüm şehit ve gazilerimizin ruhunu inciten çirkin bir davranıştır. Biz bu çirkin davranışı tüm şehit ve gazi ailelerimize yapılmış bir hakaret olarak görüyor ve kınıyoruz. Kendilerini tüm şehit ailelerimizden özür dilemeye davet ediyoruz"