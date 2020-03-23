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Bakan Selçuk'tan Menderes görüntülerine yanıt geldi

Bakan Selçuk, Adnan Menderes'in idam görüntülerinin öğrencilere izletilmesiyle ilgili tepkilere hak verdi.

Özel Haber | 23.03.2020 - 16:49..
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Bakan Selçuk'tan Menderes görüntülerine yanıt geldi

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de, 'uzaktan eğitim' sistemine geçildi.

Bugün başlayan uygulamada, derslerden önce EBA TV'de 'Kilometre Taşları - Adnan Menderes' adlı kısa animasyon izletildi. Bu kısa animasyonda eski Başbakan Adnan Menderes'in idamı da detaylı şekilde anlatıldı.

Bakan Selçuk'tan Menderes görüntülerine yanıt geldi

BAKAN SELÇUK: O GÖRÜNTÜLERİ BEN DE ONAYLAMIYORUM

EBA TV'de yayınlanan sahneler, velilerin tepkisini çekti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise bu tepkilerin ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.

Bakan Selçuk'tan Menderes görüntülerine yanıt geldi

Bakan Selçuk, görüntüleri kendisinin de onaylamadığını ifade ederek, "Bir haftada üç yeni kanal kurup içeriklerini hazırlamak için ben ve ekibim büyük bir gayretle çalıştık. Dersleri merkez alarak yüzlerce çekiminin tamamını kontrol ettik. Bu yoğun süreçte, üzülerek ifade ediyorum ki, görev dağılımında kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı etkin saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum." dedi.

Bakan Selçuk'tan Menderes görüntülerine yanıt geldi

VELİLERDEN ANLAYIŞ İSTEDİ

Tepkilerle ilgili anlayış gösterilmesinin rica eden Selçuk, "Nasıl ki okullarımızdaki içeriklere hassasiyet gösteriyorsak, yayınlara da göstereceğiz. Hepimiz için yeni ve zorlu bir süreç. Bu konuda sizlerin de anlayışınızı rica ederim. Gözden kaçırdığım birkaç dakikalık bir görüntünün üzerine titrediğim sisteme verdiği zararı konuşuyor olmanın, ne kadar rahatsız edici olduğunu anlatamam." ifadelerinin kullandı.

Bakan Selçuk'tan Menderes görüntülerine yanıt geldi

EBA TV'de çocuklara Menderes'le ilgili animasyon izletildi VİDEO

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