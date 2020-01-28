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Bakan Soylu: AFAD ile işbirliği yapılan yardımları aldık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li belediyelerin Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yönelik gönderilen yardımların engellediği iddialarını yanıt verdi.

DHA | 28.01.2020 - 00:11..
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Sosyal medyada HDP'li belediyelerin Elazığ ve Malatya'ya depremzedeler için gönderilen yardımların engellediğine ilişkin iddialarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.

"YARDIMLAR, AFAD ÜZERİNDEN ORGANİZE EDİLİYOR"

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada yardımların AFAD üzerinden organize edildiğini belirterek, HDP'li Kars Belediyesi'nin yardımlarının kabul edildiğini söyledi. Elazığ Valiliği'nin HDP’li belediyelerin deprem yardımlarını geri çevirdiği iddiasını yalanlayan Bakan Soylu, yardımların AFAD üzerinden koordine edildiğini aktardı.

Bakan Soylu: AFAD ile işbirliği yapılan yardımları aldık

"ERGANİ BELEDİYESİ, AFAD İLE İŞBİRLİĞİ YAPMADI"

HDP’li Diyarbakır'ın Ergani Belediyesine ait yardımların AFAD ile koordinasyon olmaksızın getirildiği için geri çevrildiğini söyleyen Bakan Soylu, Kars Belediyesinin yardımının ise kabul edildiğini söyledi.

"SAĞLIK VE GÜVENLİK AÇISINDAN GERİ ÇEVİRDİK"

Bakan Soylu, HDP’li Ergani Belediyesi’nin AFAD ile bir koordinasyon kurmadan yardım toplayıp getirdiğini ifade ederek, "Kriz anında sağlık ve güvenlik açısından geri çevirdik. Buna karşın HDP’li Kars Belediyesi AFAD ile işbirliği yaptığı için yardımları kabul ettik” dedi.

HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ise yardımları AFAD İl Müdürlüğü ile koordineli şekilde topladıklarını ve Elazığ’a teslim ettiklerini belirtti.

Bakan Soylu: AFAD ile işbirliği yapılan yardımları aldık

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Bakan Soylu: AFAD ile işbirliği yapılan yardımları aldık

Bakan Soylu: AFAD ile işbirliği yapılan yardımları aldık

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