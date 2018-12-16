Bakan Soylu: Arkadaşlarınız beni iyi tanır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulunda devam eden 2019 bütçe görüşmelerinde konuştu.

Soylu, yaptığı konuşmada AK Parti döneminde kadın sivil toplum kuruluşlarının rakamlarda gösterdiği artış oranlarını açıklarken, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözünü gülerek kesti.

"ARKADAŞLARINIZ BENİ İYİ TANIRLAR"

Bakan Soylu, sözünü kesen CHP Milletvekili Kaplan’a, “Hanımefendi, ben gülmüyorum. Arkadaşlarınız beni iyi tanırlar. Yani eğer benimle böyle bir konuşma içerisine girecekseniz benim o konuşmalarda mahir olduğumu bilirler. Lütfen ben bu meselemi anlatayım. “ dedi.

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