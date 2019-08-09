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Bakan Soylu: Denizli'de 390 evde hasar meydana geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli'de meydana gelen depremle 6 büyüklüğündeki depremle ilgili bilgi verdi.

İHA | 09.08.2019 - 02:42..
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Bakan Soylu: Denizli'de 390 evde hasar meydana geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, incelemelerde bulunmak üzere depremin meydana geldiği Denizli’nin Bozkurt ilçesine geldi. Bakan Soylu, kente havayolu ile geldi.

Bakan Soylu: Denizli'de 390 evde hasar meydana geldi

Bir basın açıklaması yapan Bakan Soylu, can kaybının olmamasını şükrettiklerini ifade ederek, “Deprem bölgesine çevre kentlerden AFAD, Türk Kızılay’ı ve çeşitli sivil toplum örgütleri sevk edildi. Talep edilen 400 çadır var ve bunların yüzde 80’ni kurulmuş durumda. Kurma çalışmaları da devam ediyor. Vatandaşlarımızın gıda dahil olmak üzere talep ettikleri ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor. Kerpiç evlerde ciddi hasarla söz konusu. Bundan önceki Acıpayam depreminde de aynıydı. Bölgede 330 aşkın yapıdaki hasar tespiti yapıldı evlerin 52’sinde ağır hasar var. Çardak’da da yaklaşık 60 ev ve yapıda tespitte bulunuldu bunlarında 7’sidne ağır hasar tespit edildi. Vatandaşlarımız talep etse de etmese de buradaki bütün evlerde hasar tespiti yapılacak. Bölgedeki bütün hasar tespitlerini yapacaklar yarın akşama kadar” dedi.

Bakan Soylu: Denizli'de 390 evde hasar meydana geldi

"81 KİŞİDEN 78'İ TABURCU OLDU"

Bakan soylu en çok hasarın kerpiç evlerde yaşandığına dikkat çekerek, “Buradaki depremlerde bizim gördüğümüz kerpiç ve bağdadi yapılarda hasar oluyor. Burada da hasarlı yapılar ile ilgili gerekli işlemler uygulanacaktır” ifadesini kullandı.

Bakan Soylu: Denizli'de 390 evde hasar meydana geldi

Depremde 81 vatandaşın hastanelere de başvurduğunu ve bunların 78’nin taburcu edildiğini aktaran bakan Soylu, “Çoğu panik sebebi ile hastanelere gittiler 78’i taburcu oldu 3’nünde durumu hafif. Devletimizin bütün birimleri ile burada olduğunu söyleyebilirim. Bütün hasarlar tespit edilecektir. Her zaman olduğu gibi gereği yerine getirilecektir” dedi.

Bakan Soylu: Denizli'de 390 evde hasar meydana geldi

83 ARTÇI SARSINTI

6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntının meydana geldiğini dile getiren Bakan Soylu şunları söyledi:

“Şuana kadar 83 civarında 3-4 bandından (şiddetinde) artcı meydana geldi. Özellikle bu gece vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz, evlere bu akşam girmeyelim. Özellikle hasar olan evlerde. Hasarlı binaların yıkılması bizim için kaçınılmaz. Çünkü maliyeti de dramı da taşıyamayız. Bu konuda hemen hemen her noktada kararlılığı ortaya koyuyoruz. Nerede olursa olsun tamir edilebilecekler, güçlendirilecekler var. Ama risk alınmayacaklar bu konuda da kararlılığımız kesindir.”

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