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Bakan Soylu eleştirileri kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının ilan edilişiyle ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi

Haber Merkezi |
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Bakan Soylu eleştirileri kabul etti

30 büyükşehir ve Zonguldak'ta cuma günü 24.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı, bu gece 24.00'da sona erecek.

Yasağın kalkmasıyla birlikte hayatın yeniden kısmen de olsa normale dönmesi beklenirken, sokağa çıkma yasağının ilan edilişiyle ilgili tartışmalar devam ediyor.

Bakan Soylu eleştirileri kabul etti

Yasağın 21.00'da ilan edilmesi ve detayların daha sonra açıklanması ile bakkal, fırın gibi işletmelerde insan kalabalıklarının oluşması tepki çekmişti...

BAKAN SOYLU'DAN ÖZELEŞTİRİ

Konuyla ilgili ilk kez konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özeleştiri yaptığını belirtti.

Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinde Bakan Soylu'yla yaptığı görüşmeyi kaleme alan gazeteci Ahmet Hakan, Bakan Soylu'nun telefonu açar açmaz kendisine eleştirileri aldığını ve kabul ettiğini söylediğini yazdı.

Bakan Soylu eleştirileri kabul etti

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