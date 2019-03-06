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Bakan Soylu: PKK'ya karşı İran'la ortak operasyon yapacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'ya karşı İran'la birlikte operasyon yapılacağını açıkladı.

AA | 06.03.2019 - 10:28..
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Bakan Soylu: PKK'ya karşı İran'la ortak operasyon yapacağız

Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

PKK'yla mücadele konusunda önemli adımların atıldığını ve atılmaya devam edeceğini belirten Bakan Soylu, İran'la birlikte ortak operasyon yapılacağını da belirtti.

Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

YATIRIMCI KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMELİ

"Türkiye'de yatırım yapılacaksa bu, güvenliğe, huzura ve insanların kafasının rahat olmasına bağlıdır. Uluslararası doğrudan yatırımcı gelecekse bunun temeli Türkiye'de kendini güvende hissetmesidir.

HDP'NİN SORUMLULUĞU CHP'NİN BOYNUNA

31 Mart'ta zayıf çıkarsak, HDP'nin de PKK'nın talimatlarının da bulunduğu ittifak, Türkiye'ye 4.5 yılı zehir zindan eder. 24 Haziran'da. HDP'yi Meclis'e taşıyan CHP'dir ve Kılıçdaroğlu'dur. Bunun sorumluluğu bu dünyada da öteki dünyada da onlardadır. (Millet İttifakı) Bizim yaptığımız tespitlerde, bu ittifaka HDP her yönüyle destek veriyor.

Bakan Soylu: PKK'ya karşı İran'la ortak operasyon yapacağız


BELEDİYE BAŞKANLARI TERÖRE KARIŞTIĞI İÇİN GÖREVDEN ALINDI

94 belediye başkanı teröre karıştığı için alındı. Teröre karışmayan 2-3 belediye başkanı var, onları almadık mesela, müdahale etmedik. Onları dışladılar zaten.

PKK'ya karşı İran'la ortak operasyon yapacağız VİDEO


İRAN'LA ORTAK OPERASYON

PKK'ya yönelik, İran'la ortak operasyon yapacağız. Bu konuda adımlar atmaya çalışıyoruz. Karşılıklı istihbari değerlendirmemiz söz konusu."

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