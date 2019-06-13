Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayın programında pasaportunun terör gerekçesiyle verilmediğini söylemesi üzerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu doğru bir yaklaşım değil. Belki şöyle bir şey olmuş olabilir; Sivas olaylarıyla ilgili geçmiş dönemlerde bir iş olmuşsa. Onun da pasaportla bir alakası yok. Ve terör olayıyla da bir alakası yok. Bizimle ilgili bir hali de söz konusu değil. Burada 6'sında müracaat etmiş, 12'sinde almış. 6 gün. O günler yoğundu." ifadelerini kullanmıştı.

Süleyman Soylu'nun bu sözlerinden sonra Karamollaoğlu, yeni açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi Lideri, Amerikan dizilerini seyrederek Türkiye idare edilemez. Onun için benim söylediğim çok açık. Bana pasaportumu müracaat ettiğim zaman vermediler.

Bakan Soylu ile Karamollaoğlu arasında pasaport polemiği VİDEO

"GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜMÜ KALDIRDILAR"

Sadece onu yapmadılar. Birdenbire benim üzerimde, işte genel başkanlara bir hak veriliyor, vermiş vermemiş ayrı bir şey ama araç plakasının geçiş üstünlüğünü kaldırdılar.

"HADİ ORADAN BE"

İki tane korumam var ikisini de aldılar. Düşünün hemen arkasından, bunların hepsi aynı anda cereyan ediyor. Şimdi İçişleri Bakanı çıkmış bana güya cevap veriyor. Hadi oradan be. Bunları sen yaptın. Kim yaptı yani, Emniyet Genel Müdürü mü? İçişleri Bakanlığı mı yaptı?

"BAKANLIK ADAM OLMA YERİDİR"

Birazcık dürüst olun, samimi olun. Onun için yani böyle boş konuşmakla iş yürümez. Bakanlık boş konuşma veya birisine durduk yere cevap verme yeri değildir. Düzgün icraat yapma yeridir. Adam olma yeridir. Herkes kendisini bilsin, gerçekleri kimse saklamasın. Ben yalan söylemem. Söylediğim bir sözü de itham emek için de söylemedim o zaman, bir gerçek görülsün diye söyledim sadece.