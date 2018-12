Bakan Soylu: İstanbul’da 2 milyon konut deprem sigortalı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’un Afetlere Hazırlık Çalışmaları Toplantısı’na katıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen toplantıya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

İstanbul’da tespit edilen ve yıkımları başlayan binalar hakkında vatandaşlara sağduyu çağrısında bulunan Soylu, deprem sigortaları ve toplanma alanları hakkında da konuştu.

"AFET BİLİNCİ OLUŞTURMAK ZORUNDAYIZ"

Soylu, “Muhakkak bu tedbirleri bir alışkanlık haline getirmek ve her vatandaşımızda da bir doğal afetler bilinci oluşturmak zorundayız. Çünkü kaçınılmaz gerçeklerimiz var. Ülkemizin topraklarının yüzde 93’ü, nüfusumuzun yüzde 98’i deprem riski altındadır. 1900’lü yılların başından beri iki yüzün üstünde can ve mal kaybına yol açan deprem meydana gelmiş ve yaklaşık 86 bin vatandaşımız bu depremlerde hayatını kaybetmiştir. Marmara depreminin etkili olduğu bölge, Türkiye nüfusunun yüzde 23’ünü barındırıyordu. 17 Ağustos depreminde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti. 43 bin 953 kişi de yaralandı. Can ve mal kaybı olarak etkilenen nüfus ülkenin yüzde 6’sını oluşturdu. Depremden etkilenen 7 ilin gayri safi milli hasıla içindeki payı yüzde 34,7, sanayi katma değeri içerisindeki payı ise yüzde 46,7 seviyesindedir. Değişik kurumların yaptığı değerlendirmelerin ortalamasına bakıldığında Marmara depreminin maliyeti 17 milyar dolar civarında olup o günün gayri safi milli hasılasının yüzde 6,6’sına denk geliyordu.” dedi.

" 2 MİLYON KONUT SİGORTALANDI"

İstanbul’da 39 ilçede 2 bin 872 toplanma alanının olduğunu açıklan Soylu, “İstanbul’da 65 bin 417 binanın riskli olduğu tespit edilmiş, 44 bin 710 tanesinin yıkımı gerçekleştirilmiş. Bir an için düşünelim. İçinde kimse yokken yetkili ekipler tarafından yıkılması mı daha iyi yoksa bu kadar binanın Allah göstermesin depremde yıkılması mı? Cevabı hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu dönüşüme her vatandaşımızın destek vermesi, geleceğimiz için hayati önem taşımaktadır. 25 Ekim 2018 tarihi itibariyle İstanbul’da 2 milyon 158 bin 675 konut, Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından sigortalanmıştır. Çok önemli bir konu toplanma alanları. Özellikle kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımız bu konuda iyi bir çaba ortaya koymalılar. E-devlet üzerinden bu aralar bir şekilde duyuruldu. Şu ana kadar Türkiye genelinde 240 bin kişi sistem üzerinden giriş yaparak bu alanları öğrenmiş bulunmaktadır. Bu sayı çok azdır ama yeni bir başlangıç olduğu için ümit verici olacağını düşünüyoruz. İstanbul’da 39 ilçede 2 bin 872 alan belediyeler tarafından toplanma alanı olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu alanlar, belediyelerimiz tarafından tabelalarla da işaretlenmektedir.” dedi.