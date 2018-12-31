Yemek öncesi konuşma yapan Bakan Soylu, geçmiş yıllada Maraş ve Çorum olayları olarak bilenen olayları bir tiyatro olarak değerlendirerek, onlarca vatandışın şehit düştüğünü söyledi. Bakan Soylu, kaçakçılıktahn, kandan beslendiğini belirttiği PKK terör örgütünün kazandığı paraları, örgüt liderlerinin Avrupa'da lüks içinde harcadığını belirterek, şöyle konuştu:

"İki kelimeyle insanları birbirine kırdırırsınız. Türkiye yıllarca bu işlerle uğraştı, bedel ödedi. Yaşı müsait olanlar hatırlar, Çorum ve Maraş olaylarını yaşadık. Onlarca vatandaşımızı şehit verdik. Tamamen tiyatroydu, tamamen kurgulanmış bir fitneydi. Ve kırk yıldır da şu topraklarda PKK fitnesini yaşıyoruz. Ben lafımı esirgeyen bir adam değilim, açık açık söylüyorum, PKK'nın Kürt vatandaşlarımı bir çakıl taşı kadar düşündüğü ve dert ettiği yoktur. İdeolojisi falan yoktur. PKK’nın işi gücü derdi, uyuşturucu kaçırsın, oradan para kazansın; Suriye’den insan ticareti yapsın, oradan para kazansın, milletin kanından kazandıkları paraları örgüt liderleri Avrupa’da lüks yerlerde yesin.

Bakan Soylu: Maraş ve Çorum olayları tamamen tiyatro VİDEO



"'BEN BU TERÖRE FUZULİ İŞLER DİYORUM'

Terörle mücadele konusuna da değinen Bakan Soylu, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını vermesinin ardından terör örgütü PKK'nın paniklendiğini belirterek, "PKK için uçurumdan yuvarlanma başlamıştır. Buradan dönüş mümkün değildir. Artık Ortadoğu’da yeni bir irade filizlenmektedir, bu irade terörün bitmesi iradesidir ve inşallah hem içeride hem dışarıda bu kötülük yuvası, bu irin yuvası kısa zamanda kurutulacaktır. Terör bize çok zaman kaybettirdi, can kaybettirdi. Ben bu teröre fuzuli işler diyorum. Kimseye bir hayır getirmeyen, sadece kaybettiren, insanları üzen, çoluk çocuğu, anne babaları ağlatan, fuzuli işler. Bu fuzuli işlerle çok oyalandık. Türkiye bu fuzuli işlerden kurtulmak, bu yükü sırtından atmak zorundadır." dedi.