İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"PAZAR GÜNÜ AÇIKLAYACAĞIM"

Soylu, İstanbul'a sık sık kayyum atanacağı ile ilgili çıkan haberlere de açıklık getirdi.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne de kayyum atanacak mı?" sorusuna Soylu, "Onu pazar sabahı açıklayacağım." yanıtını verdi.

Bakan Soylu: İstanbul'la ilgili pazar konuşacağım VİDEO

ONU PKK'LILARI KUCAKLAYANLARA SORMAK LAZIM

Gazeteciler Soylu'ya Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretini de sormayı ihmal etmedi.

Soylu, "Benim söylememden ziyade İstanbul’dan Diyarbakır’a gidip PKK’lıları kucaklayanlara, bölücüleri kucaklayanlara sormak lazım. Biz bugüne kadar söyleyeceğimizi söyledik. Esas İstanbul seçmeninin kendine vermiş olduğu reyi bölücüleri meşruiyete taşımak için kullananlara sormak lazım. Esas itibarıyla kendi üzerine düşen yükümlülükleri değil, Türkiye’nin yıllarca canını acıtan, Türkiye’yi ekonomik, sosyal ve birlik ve beraberlik konusunda sıkıntıya düşürmeye çalışan terör örgütüne oradaki çocuklara, annelere göstermediği şefkati göstermeye çalışanlara sormak lazım." dedi.

TARİH BUNLARI KAYDEDECEK

Ayrıca Soylu, "Esas itibarıyla başka meselelerde Türkiye’yi ayağa kaldıran, hepimizi gayri medenilikle suçlayan, bizi insan dışılıkla suçlayan, en ufak bir meselede elindeki bütün kötü tozları bizim üzerimize atmaya çalışanlara sormak lazım. Bu kadar açık ve net. Cumhuriyet tarihinin en önemli mücadelelerini gerçekleştiriyoruz. Bu mücadeleyi bertaraf etmek için kollarını sıvamış olanları tarihe havale ediyorum. Bunda öğretim üyeleri var, bunda akademisyenler var. Bunda basın yayın organlarında buna duyarsızlık gösterenler var. Biz hepimiz öleceğiz, ama tarih bunları kaydedecek.” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasından satır başları;

Soylu, "Bu yıl içinde en son rakamla 85 bin 269 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiş ve 126 bin 519 gözaltı; 15 bin 330 tutuklama yapılmıştır.

İSTANBUL - İZMİR YOLUNUN KULLANILMASI SEVİNDİRİCİ

Türkiye, 21. asrın başından itibaren karayolları konusunda çok önemli adımlar attı. Yeni açılan İstanbul-İzmir otoyolunun hakikaten üstün bir seviyede kullanılması, bizim için sevindiricidir.

TRAFİK KAZALARININ ÖNÜNE GEÇECEĞİZ

Elimizdeki son teknoloji imkanları, ölümlü trafik kazaların önüne geçmek ve karşılaşmamak için sonuna kadar kullanacağız.

2018’in ilk 8 ayında yaya ölümleri ülke genelinde 341 kişiydi, 2019’un ilk 8 ayında bu rakam yüzde 34,6 azalışla 223 olmuştur.

KAMU ZARARI OLUŞTUYSA BUNA BİZ BAKARIZ

Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili sorulan soruya ise Soylu, "O da bizim sorumluluk alanımızdır. Eğer böyle bir şey söz konusuysa, kamu zararı oluştuysa biz buna bakarız. Belediye işi şov işi değildir." dedi.