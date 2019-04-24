Bakan Soylu şehit cenazeleriyle ilgili kararını savundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz yıl CHP'lilerin şehit cenazesine alınamaması yönünde talimat verdiğini açıklamıştı.

"VALİLERE TALİMAT GÖNDERDİM"

Bakan Soylu, "Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim: 'CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit. Onların gideceği bir adres var. O adresi de göstereceğiz. PKK mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjan ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de olacaklar." ifadelerini kullanmıştı.

GEÇMİŞTEKİ AÇIKLAMASINI HATIRLATTI

Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı sonrası konuşan Bakan Soylu, geçmişte söylediği söyleri hatırlattı.

"BEN BİR TEDBİR ORTAYA KOYDUM"

Bakan Soylu, "Ben bir tedbir ortaya koydum ve bu tedbirin ne kadar doğru bir tedbir olduğu çok net bir şekilde anlaşılmıştır." dedi.