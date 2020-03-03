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Bakan Soylu, sınırdan geçen göçmen sayısını açıkladı

Süleyman Soylu, Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu açıkladı.

AA | 03.03.2020 - 09:35..
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Avrupa'nın Türkiye'deki mülteciler için verdiği sözleri tutmaması ve Esad rejiminin, İdlib'de düzenlediği hain saldırıda askerlerimizin şehit düşmesinin ardından Türkiye, Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere kapıları açtı.

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla göçmenler, Avrupa’ya geçme umuduyla Yunanistan'ın kapılarına dayandı.

BAKAN SOYLU SON RAKAMI VERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden Edirne üzerinden ayrılan göçmenlere ilişkin bilgi verdi:

"Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 130.469"

Bakan Soylu, sınırdan geçen göçmen sayısını açıkladı

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