Bakan Soylu: Suriyeliler kamu düzenini bozamayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yeşilköy sahilde vatandaşlarla buluştu. Soylu, selamlaştığı vatandaşlarla sohbet etti. Bazı vatandaşların selfie yaptığı Soylu'ya, bazıları taleplerini iletti.

"SURİYELİLERE MAAŞ VERMİYORUZ"

Suriyelilerin yüzde 65'inin Misak-ı Milli sınırları içerisinden Türkiye'ye geldiğine işaret eden Soylu, 2011 yılından bugüne Suriye'de bir milyon insanın şehit olduğunu ifade etti. Soylu, Suriyelilere maaş verildiği iddialarına, "Bir tek kör kuruş, maaş falan vermiyoruz. Bunların hepsi dedikodu. Hep aynı zihniyetin ürünleridir." yanıtını verdi.

"ÜÇ KURUŞ PARA BULDUK DİYE SIRTIMIZI MI DÖNECEKTİK"

Suriyelilerin Türkiye'ye tecavüzden kaçıp geldiklerini belirten Soylu, "Biz 402 yıl bunlarla aynı sancak altında birlikte yaşadık. Üç kuruş para bulduk diye sırtımızı mı dönecektik? Biz 15 Temmuz'da nasıl kurtulduğumuzu zannediyoruz. Biz nasıl kurtulduk? Kim ne derse desin, 450 bin çocukları doğdu bu ülkede. Allah o 450 bin çocuğun hayrına 15 Temmuz'da şu hainlere ezdirmedi. Ben onu bilirim. Cumhurbaşkanımızın gönlüne feraseti de cesareti de, milletimizin gönlüne feraseti de cesareti de sokan Allah'tır, ben onu bilirim." dedi.

"KAMU DÜZENİNİ BOZMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Soylu, Suriyelilerin kamu düzenini altüst etmelerine müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

"50 BİN KAÇAK GÖÇMENİ İADE EDECEĞİZ"

Geçen yıl İstanbul'dan 4 bin 500 kişinin yurt dışına geri gönderildiğini açıklayan Soylu, "Şu ana kadar gönderdiğimiz kişi sayısı 13 bin, yıl sonu itibarıyla bu yıl İstanbul'dan 50 bin göndereceğiz. Yani 50 bin düzensiz kaçak göçmeni... Burayı kaçak göçmen merkezi yaptırmayız. Bu kadar basit. Bir şey daha söyleyeyim. Herkes bizim kurallarımıza uymak zorundadır. Kim nereden gelirse gelsin, ne ortaya konulursa konulsun. Bizim kamu düzenimizi bozmaya kimseye müsaade etmeyiz. Dükkanlarda kimseyi yatırmayız. Bundan sonra arkadaşlarıma talimat verdim." şeklinde konuştu.

İnsanlıktan vazgeçmeyeceklerine ve kötülük yapmayacaklarına dikkati çeken Soylu, göçmenlere yönelik uyum toplantıları düzenlediklerini anımsattı.

"BİZE 6 AY SÜRE VERİN"

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Suriyeli kardeşlerimize biz ev sahipliği yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bana 6 süre verin, bunu tüm İstanbul'a söylüyorum. Sultangazi'sinden Fatih'ine kadar, Bakırköy'ünden Bağcılar'ına, Güngören'ine kadar, bana 6 ay süre verin, 6 ay sonra buradaki düzenin yüzde 100'e yakın bir oranda herkes tarafından sağlandığını herkes görecektir. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum.

Bize itimat edin. Sadece 6 ay biraz dişinizi sıkın, onlar da bizim kardeşlerimiz. Onlara da çekidüzen vermeyi bir vesileyle burada düzensiz olarak bulunan göçmenleri de geri göndermeyi, çok net bir şekilde düzensiz, kaçak olarak bulunanları geri göndermeyi de biz kendi üzerimize alıyoruz ama biz bize bir sınav olarak verilen bu kardeşlerimize haksızlık yapmayalım. Onların da kamu düzenini bozmalarına bir şekilde izin vermeyelim. O da bizim işimiz, bizim görevimiz. Eksiklik varsa da bizim üzerimize yayın ama 6 ay içerisinde Allah nasip ederse bu düzeni hep beraber ortaya koyacağız."