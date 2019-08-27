Bakan Soylu: Terörist sayısı 600'ün altına düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 105. Dönem Kaymakamlık Kursu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, yurt içindeki terörist sayısının 600'ün altına düştüğünü söyledi.

"BAŞARIMIZIN DORUĞUNDAYIZ"

Bakan Soylu yaptığı açıklamada "Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü. Sınırlarımızın dışında on yıllardır Türkiye'ye oyun kurmaya çalışanların tepesine iniyoruz. Türkiye ile ilgili karanlık kehanetlerinin hiçbirisi tutmadı. Terörü tasfiye etme kararlılığımızın ve başarımızın doruğundayız" dedi.

KAYYUMDAN HEDİYE İDDİASI

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Soylu, Mardin Belediyesi'nden hediye aldığı iddialarıyla ilgili, "Herkes açık verebilir ama bizler açık vermemesi gereken insanlarız. Çok cephe ile mücadele ediyoruz. Ucuz işlere paçayı kaptırırsak bu millet bize hesabını sorar. Bunların her birisi uydurulmuş, icat edilmiş ve maalesef kara çal izi kalır kabilinde yapılan işlerdir. Kimsenin böyle bir şeye ihtiyacı söz konusu değildir. Bununla ilgili özel bir teftiş yaptırıyorum. 2-3 yıl içerisinde bu belediyelere sadece biz değil başka insanlar da gelmiştir. Ben hiç gitmedim, bir kez iftar yemeğine katıldım bir de gençlik merkezine gittim. Bunların hepsi Sayıştay denetiminden geçmektedir. Uzun erimli karşılamaların karşılığı olarak devlet büyükleri geldiğinde yaptırılmış bütçeleme diye düşünüyorum."

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÇOK ACITTIK, ONUN İÇİN BAŞKA NOKTADAN SALDIRIYORLAR"

Bakırcıya gider bakıra bakarım, ayakkabıcıya gider ayakkabıya bakarım. Herhalde terör örgütünü çok acıttık, onun için başka noktadan saldırıyorlar" dedi.