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Bakan Soylu: Türkiye ABD'ye rağmen operasyon yaptı

Süleyman Soylu, Türkiye'nin Amerika'ya karşı yaptığı başarılı operasyonlardan bahsetti.

AA | 17.12.2018 - 09:45..
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Son yıllarda yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlar ve harekatlar gerçekleştiren Türkiye, özellikle Irak ve Suriye'de, ABD'nin desteklemesine rağmen terör örgütlerine karşı başarılı sonuçlar elde ediyor.

"TÜRKİYE, ABD'YE RAĞMEN KENDİNİ AŞTI"

Bu konuyla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Soylu: "Fırat Kalkanı Harekatı yaptık, Amerika bize 'Yap' demedi. Zeytin Dalı Harekatı yaptık, bizim karşımıza çıktı, tehdit etti. Beslediği adamlarla bizi yıldırabileceğini düşündü. Uluslararası bir kuşatma ortaya koymaya çalıştı ama Allah'a şükürler olsun Türkiye bunu da aştı. Bizi Kuzey Irak'ta çerçevelemeye çalıştı, bizi Afrin'de çerçevelemeye çalıştı. Şimdi bizi, bir taraftan Fırat'ın doğusunda çerçevelemeye çalışacak. Türkiye ona müsaade etmedi, şimdi buna da müsaade etmeyecek." ifadelerine yer verdi.

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