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Bakan Soylu uyuşturucu satıcılarına savaş açtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuya karşı büyük bir mücadele verdiklerini belirtti.

DHA | 17.12.2018 - 01:23..
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Bakan Soylu uyuşturucu satıcılarına savaş açtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının ve bağlı kuruluşların bütçe sunumunu yaptı.

ANT İÇTİ

Bakan Soylu, uyuşturucu ile mücadelede önemli yol kat ettiklerini söyleyerek, "Hakikaten devletimiz, hükümetimiz, bütün bakanlıklarımız, bütün arkadaşlarımız büyük bir mücadele ortaya koyduk. Burada arada sırada duyuyorum, 'Okulların etrafında var.' diyorlar. Bir tane okulun etrafında uyuşturucu satıcısı görün, istifa etmeyen Süleyman Soylu namerttir ve alçaktır. Burada öyle bedava laf konuşmayın. 24 saat çocuklarımızı bundan kurtarmak için büyük bir mücadele veriyoruz" diye konuştu.

Bakan Soylu uyuşturucu satıcılarına savaş açtı VİDEO

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